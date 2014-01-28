全球金市：金价受股市反弹拖累连跌第二日，静待美联储会议声明

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 新兴市场和股市在大跌后反弹
* 美联储开始为期两日货币政策会议
* 关注周三美联储货币政策声明
路透纽约/伦敦1月28日 - 金价周二下滑，延续昨日下挫1%的跌势，因全球股市从一个月低点反弹，且新兴市场在遭遇三日抛售后回稳。
选择权到期相关的结清仓位压力以及美国消费者信心指数令人鼓舞，也令避险黄金吸引力降低。
“我认为优于预期的消费者信心指数，以及市场不断感觉美联储将在今年余下时间继续缩减购债，这令金价承压。”Newedge贵金属交易员Thomas Capalbo表示。
市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元，拖累金价表现。对美联储缩减购债的忧虑是金价去年大跌28%的主要原因。
市场预计，美联储周三结束为期两日的货币政策会议后，在备受关注的声明中可能将维持严谨的宽松货币政策措辞。
1956 GMT，现货金 回落0.4%，报每盎司1,250.80美元。
COMEX-2月期金 收跌12.60美元，报每盎司1,250.80美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值高约25%。
其他贵金属方面，现货银 跌0.9%，报每盎司19.50美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,402.75美元。现货钯金 回落0.7%，报每盎司714.75美元。 ----------------------------1956 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1250.80 -12.60 -1.0 1248.20 1262.30 139,622 COMEX白银期货 19.503 -0.290 -1.5 19.455 19.840 32,586 COMEX铂金期货 1409.40 -11.70 -0.8 1404.60 1424.80 8,095 COMEX钯金期货 716.50 -6.05 -0.8 714.40 725.50 5,820 现货金 1250.80 -5.64 -0.4 1249.65 1261.05 现货银 19.500 -0.180 -0.9 19.480 19.820 现货铂金 1402.75 -4.25 -0.3 1407.25 1421.25 现货钯金 714.75 -5.25 -0.7 717.25 723.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申