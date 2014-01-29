全球金市：金价上涨，此前美联储再次缩减购债且美股大跌

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储将购债规模再缩减100亿美元
* 全球股市下滑，因美联储政策决定和忧虑新兴市场
路透纽约/伦敦1月29日 - 金价周三在交投震荡中上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布进一步缩减其购债规模后，全球股市滑落。
美联储周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，尽管近期新兴市场动荡，但美联储保持其缩减非常时期刺激措施的计划。
美股在交投震荡中下挫超过1%，因美联储的消息令投资人的忧虑加重，他们在早盘时已担忧新兴市场大跌。
市场观察者表示，金价攀升，因在周三美联储会议前，金价已完全消化了美联储将会缩减购债。
1832 GMT，现货金 涨0.5%，报每盎司1,261.90美元。
COMEX-2月期金 收高11.40美元，报每盎司1,262.20美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值高约30%。
交易商表示，成交量上升，部份原因是在周五2月合约首个交割通知日前，投资人将2月合约展期至4月合约。
其他贵金属方面，现货银 升0.2%，报每盎司19.59美元。现货铂金 跌0.26美元，报每盎司1,404.74美元。现货钯金 回落 0.4%，报每盎司711.50美元。 ----------------------------1935 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1262.20 11.40 0.9 1248.50 1269.30 123,752 COMEX白银期货 19.552 0.049 0.3 19.450 19.965 40,060 COMEX铂金期货 1408.10 -1.30 -0.1 1404.00 1421.80 7,282 COMEX钯金期货 711.15 -5.35 -0.7 707.15 723.45 4,916 现货金 1261.90 5.69 0.5 1249.45 1268.90 现货银 19.590 0.040 0.2 19.430 19.960 现货铂金 1404.74 -0.26 0.0 1407.25 1418.25 现货钯金 711.50 -2.75 -0.4 711.52 720.47(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(