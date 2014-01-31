全球金市：金价本周下挫2%，因美国经济成长和缺乏中国需求

标题新闻：美国称伊朗遵守了核协议，但要求评估解除对伊朗的制裁是否符合美国国家安全利益
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* 本周金价跌2%，本月升3.5%
* 美国GDP数据强劲，中国需求疲弱拖累金价
* 全球股市下滑，美元上涨
路透纽约/伦敦1月31日 - 金价周五变动不大，六周内首次周度收低，因美国经济成长强劲，投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施，且中国需求下滑。
在本周前，金价在1月的多数时间上涨，受到新兴市场忧虑拖累全球股市疲弱支撑。
但美国经济成长数据强劲令投资人放心，并为美联储本周决定进一步缩减购债提供了理据。
2042 GMT，现货金 微升0.16美元，报每盎司1,243.36美元，在海外市场重挫2%后缩减跌幅。
COMEX-2月期金 收低2.70美元，报每盎司1,239.80美元。
金价在连升五周后，本周下挫2%，但1月稍早的强势足以力保金价本月不失，升超过3%。
其他贵金属方面，现货银 升0.2%，报每盎司19.16美元，本周大跌3.5%，为11月底来最大周度跌幅。
现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,372.75美元，本周跌4%。现货钯金 回落0.4%，报每盎司701.72美元。 ----------------------------2042 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1239.80 -2.70 -0.2 1238.20 1254.80 109,190 COMEX白银期货 19.120 -0.006 0.0 19.065 19.465 29,611 COMEX铂金期货 1375.70 -6.60 -0.5 1364.60 1387.90 10,591 COMEX钯金期货 703.20 -3.65 -0.5 700.00 709.75 5,114 现货金 1243.36 0.16 0.0 1238.80 1254.90 现货银 19.160 0.030 0.2 19.110 19.460 现货铂金 1372.75 -5.00 -0.4 1368.00 1385.75 现货钯金 701.72 -3.03 -0.4 703.25 707.47(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。