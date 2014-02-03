全球金市：金价上扬1.2%，此前中美公布疲弱经济数据且美股大跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 标普500指数在美国ISM报告公布后重挫2%
* 中国制造业成长放缓
* 投资人静待周五美国就业报告
路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周一大涨超过1%，此前美国和中国公布令人失望的制造业数据，重创美股，而且对新兴市场的不安情绪也带动投资人避险。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。
1902 GMT，现货金 大涨1.2%，报每盎司1,258.55美元，稍早跳升至1,266.10美元高位。
COMEX-2月期金 收高1.8%，报每盎司1,262.20美元。根据路透初步数据显示，成交量较30日均值低30%。
分析师表示，对新兴市场、美国经济以及美联储缩减刺激措施的谨慎情绪短期仍对金价走势至关重要。
市场焦点现转向周五美国将出炉的非农就业报告。
其他贵金属方面，现货银 升1.4%，报每盎司19.37美元，现货铂金 升0.2%，报每盎司1,377.10美元，现货钯金 回落0.3%，报每盎司699.10美元。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1259.10 20.10 1.6 1241.20 1266.30 2,702 COMEX白银期货 19.409 0.289 1.5 19.060 19.620 32,756 COMEX铂金期货 1386.60 10.90 0.8 1374.60 1398.40 8,365 COMEX钯金期货 702.70 -0.50 -0.1 701.00 713.15 4,801 现货金 1258.55 15.36 1.2 1241.00 1266.10 现货银 19.370 0.270 1.4 19.100 19.610 现货铂金 1377.10 2.35 0.2 1377.75 1394.25 现货钯金 699.10 -1.90 -0.3 704.25 711.75(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。