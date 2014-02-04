全球金市：金价下滑，因美股上扬及美元走强打压

* 黄金避险买盘料短暂-分析师

* 铂金下滑，因南非生产商和矿工恢复谈判

* 1月零售实货需求放缓

路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周二在昨日大涨1%后回落，因美股趋稳及美元走强，促使投资人出脱部分黄金避险押注。

南非主要铂金生产商和矿工恢复薪资谈判，缓和了供应忧虑，一度打压铂金降至年内低点。

周一，在中美公布令人失望的制造业数据后金价上扬，而对新兴市场的不安情绪也带动投资人避险。

1947 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,253美元。

COMEX-2月期金 收低8.70美元，报每盎司1,251.20美元。根据路透初步数据显示，成交量约9万口，为250日均值的一半左右。

美股反弹也打压黄金的避险吸引力，标普500指数 升近1%，因企业业绩稳健，股市在昨日遭遇一个月最大跌幅后试图重新站稳脚跟。

线上贵金属市场BullionVault调查显示，1月民间投资人对实货黄金买盘连跌第三个月。

其他贵金属方面，现货银 升0.4%，报每盎司19.40美元，现货铂金 跌0.7%，报每盎司1,368.99美元，现货钯金 回落0.5%，报每盎司695.70美元，稍早跌至12月26日来最低的692.50。 ----------------------------1947 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1251.20 -8.70 -0.7 1246.80 1260.70 83,670 COMEX白银期货 19.422 0.013 0.1 19.260 19.480 23,395 COMEX铂金期货 1373.40 -13.20 -1.0 1361.40 1387.20 10,721 COMEX钯金期货 700.10 -2.60 -0.4 695.50 704.55 4,813 现货金 1253.00 -4.01 -0.3 1247.75 1260.45 现货银 19.400 0.070 0.4 19.300 19.480 现货铂金 1368.99 -10.26 -0.7 1362.50 1384.25 现货钯金 695.70 -3.30 -0.5 698.00 704.00(完)

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