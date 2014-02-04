全球金市：金价下滑，因美股上扬及美元走强打压

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* 黄金避险买盘料短暂-分析师
* 铂金下滑，因南非生产商和矿工恢复谈判
* 1月零售实货需求放缓
路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周二在昨日大涨1%后回落，因美股趋稳及美元走强，促使投资人出脱部分黄金避险押注。
南非主要铂金生产商和矿工恢复薪资谈判，缓和了供应忧虑，一度打压铂金降至年内低点。
周一，在中美公布令人失望的制造业数据后金价上扬，而对新兴市场的不安情绪也带动投资人避险。
1947 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,253美元。
COMEX-2月期金 收低8.70美元，报每盎司1,251.20美元。根据路透初步数据显示，成交量约9万口，为250日均值的一半左右。
美股反弹也打压黄金的避险吸引力，标普500指数 升近1%，因企业业绩稳健，股市在昨日遭遇一个月最大跌幅后试图重新站稳脚跟。
线上贵金属市场BullionVault调查显示，1月民间投资人对实货黄金买盘连跌第三个月。
其他贵金属方面，现货银 升0.4%，报每盎司19.40美元，现货铂金 跌0.7%，报每盎司1,368.99美元，现货钯金 回落0.5%，报每盎司695.70美元，稍早跌至12月26日来最低的692.50。 ----------------------------1947 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1251.20 -8.70 -0.7 1246.80 1260.70 83,670 COMEX白银期货 19.422 0.013 0.1 19.260 19.480 23,395 COMEX铂金期货 1373.40 -13.20 -1.0 1361.40 1387.20 10,721 COMEX钯金期货 700.10 -2.60 -0.4 695.50 704.55 4,813 现货金 1253.00 -4.01 -0.3 1247.75 1260.45 现货银 19.400 0.070 0.4 19.300 19.480 现货铂金 1368.99 -10.26 -0.7 1362.50 1384.25 现货钯金 695.70 -3.30 -0.5 698.00 704.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。