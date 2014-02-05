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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 05:45 BJT

全球金市：金价收升但缩减涨幅，因投资人消化良莠不齐的美国数据

* 美国ADP民间部门数据令人失望

* SPDR Gold Trust的黄金持仓量罕有地增加

* 在周五美国非农就业报告前，交易商持谨慎态度

路透纽约/伦敦2月5日 - 黄金周三上涨，但未能守住稍早触及的高位，因良莠不齐的美国数据令投资人不确定全球最大经济体的复苏步伐。

美国ADP民间部门就业报告令人失望，拉低美股，擦亮黄金作为避险工具的吸引力。另一报告显示美国1月服务业指数升至四个月高位，且就业招聘仍然强劲。

汇丰首席贵金属分析师James Steel表示，在周五非农就业报告公布前，美股走势将是推动金价的主要因素。

“我们留意到生产商和长线投资者在黄金上涨时卖出。我们认为，短期而言，金价下行风险大于上行风险，”他说。

2010 GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,258.46美元，在稍早美国ADP就业数据公布后，现货金最多涨1.5%，至1,273.26美元。

COMEX-4月期金 收涨5.70美元，报每盎司1,256.90美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低大约30%。

忧虑之前被大举抛售的股市仍然脆弱，促使一些投资人回到金市。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二表示，其黄金持仓量增加3.9吨。

其他贵金属方面，现货银 升2.3%，报每盎司19.89美元，现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,376美元，现货钯金 涨1.1%，报每盎司706.50美元。

钯金反弹，此前连跌11日，为路透自1984年开始记录数据以来的最长跌势。 ----------------------------2010 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1256.90 5.70 0.5 1251.80 1274.50 120,628 COMEX白银期货 19.805 0.383 2.0 19.435 20.335 45,910 COMEX铂金期货 1379.30 5.90 0.4 1372.80 1396.70 9,429 COMEX钯金期货 707.10 7.00 1.0 700.00 717.40 5,133 现货金 1258.46 3.86 0.3 1253.10 1273.26 现货银 19.890 0.440 2.3 19.480 20.200 现货铂金 1376.00 4.75 0.3 1375.25 1391.75 现货钯金 706.50 7.75 1.1 703.25 715.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 利棣儿；审校 李军)
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