全球金市：金价收升但缩减涨幅，因投资人消化良莠不齐的美国数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国ADP民间部门数据令人失望
* SPDR Gold Trust的黄金持仓量罕有地增加
* 在周五美国非农就业报告前，交易商持谨慎态度
路透纽约/伦敦2月5日 - 黄金周三上涨，但未能守住稍早触及的高位，因良莠不齐的美国数据令投资人不确定全球最大经济体的复苏步伐。
美国ADP民间部门就业报告令人失望，拉低美股，擦亮黄金作为避险工具的吸引力。另一报告显示美国1月服务业指数升至四个月高位，且就业招聘仍然强劲。
汇丰首席贵金属分析师James Steel表示，在周五非农就业报告公布前，美股走势将是推动金价的主要因素。
“我们留意到生产商和长线投资者在黄金上涨时卖出。我们认为，短期而言，金价下行风险大于上行风险，”他说。
2010 GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,258.46美元，在稍早美国ADP就业数据公布后，现货金最多涨1.5%，至1,273.26美元。
COMEX-4月期金 收涨5.70美元，报每盎司1,256.90美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低大约30%。
忧虑之前被大举抛售的股市仍然脆弱，促使一些投资人回到金市。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二表示，其黄金持仓量增加3.9吨。
其他贵金属方面，现货银 升2.3%，报每盎司19.89美元，现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,376美元，现货钯金 涨1.1%，报每盎司706.50美元。
钯金反弹，此前连跌11日，为路透自1984年开始记录数据以来的最长跌势。 ----------------------------2010 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1256.90 5.70 0.5 1251.80 1274.50 120,628 COMEX白银期货 19.805 0.383 2.0 19.435 20.335 45,910 COMEX铂金期货 1379.30 5.90 0.4 1372.80 1396.70 9,429 COMEX钯金期货 707.10 7.00 1.0 700.00 717.40 5,133 现货金 1258.46 3.86 0.3 1253.10 1273.26 现货银 19.890 0.440 2.3 19.480 20.200 现货铂金 1376.00 4.75 0.3 1375.25 1391.75 现货钯金 706.50 7.75 1.1 703.25 715.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申