全球金市：金价受美股上扬影响走软，聚焦周五就业数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国就业市场改善的迹象带动美股上涨
* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元兑美元走强
* 关注美国周五公布的非农就业报告
路透纽约/伦敦2月6日 - 金价周四小跌，因美股上扬，但因欧元兑美元上涨，且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨慎，金价跌幅有限。
在欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区没有通缩问题后，金价一度受欧元走强带动上涨。欧洲央行今日维持利率不变。
但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场和整体经济正在改善后，金价承压。标普500指数 升逾1%。
“随着股市上扬，金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。在周五美国将公布重要的非农就业报告前，金价在平盘水准附近游走并不意外。”芝加哥期货经纪公司Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示。
1928 GMT，现货金 跌0.3美元，报每盎司1,257.35美元。
COMEX-4月期金 收高0.30美元，报每盎司1,257.20美元。根据路透初步数据显示，成交量仅8.5万口，较250日均值低约55%。
投资人目前关注周五美国非农就业数据，这是就业市场的关键指标，因经济成长放缓可能促使美联储放缓缩减购债。
其他贵金属方面，现货银 升0.3%，报每盎司19.92美元，现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,370.82美元，现货钯金 回落0.3%，报每盎司698.60美元。 ----------------------------1928 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1257.20 0.30 0.0 1252.50 1267.50 81,788 COMEX白银期货 19.928 0.123 0.6 19.830 20.180 34,710 COMEX铂金期货 1374.90 -4.40 -0.3 1370.30 1385.80 6,086 COMEX钯金期货 710.35 3.25 0.5 707.00 715.80 3,169 现货金 1257.35 -0.30 0.0 1253.20 1266.60 现货银 19.920 0.050 0.3 19.870 20.160 现货铂金 1370.82 -4.93 -0.4 1372.00 1383.50 现货钯金 698.60 -2.40 -0.3 709.00 714.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。