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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 05:12 BJT

全球金市：金价受美股上扬影响走软，聚焦周五就业数据

* 美国就业市场改善的迹象带动美股上涨

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元兑美元走强

* 关注美国周五公布的非农就业报告

路透纽约/伦敦2月6日 - 金价周四小跌，因美股上扬，但因欧元兑美元上涨，且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨慎，金价跌幅有限。

在欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区没有通缩问题后，金价一度受欧元走强带动上涨。欧洲央行今日维持利率不变。

但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场和整体经济正在改善后，金价承压。标普500指数 升逾1%。

“随着股市上扬，金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。在周五美国将公布重要的非农就业报告前，金价在平盘水准附近游走并不意外。”芝加哥期货经纪公司Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示。

1928 GMT，现货金 跌0.3美元，报每盎司1,257.35美元。

COMEX-4月期金 收高0.30美元，报每盎司1,257.20美元。根据路透初步数据显示，成交量仅8.5万口，较250日均值低约55%。

投资人目前关注周五美国非农就业数据，这是就业市场的关键指标，因经济成长放缓可能促使美联储放缓缩减购债。

其他贵金属方面，现货银 升0.3%，报每盎司19.92美元，现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,370.82美元，现货钯金 回落0.3%，报每盎司698.60美元。 ----------------------------1928 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1257.20 0.30 0.0 1252.50 1267.50 81,788 COMEX白银期货 19.928 0.123 0.6 19.830 20.180 34,710 COMEX铂金期货 1374.90 -4.40 -0.3 1370.30 1385.80 6,086 COMEX钯金期货 710.35 3.25 0.5 707.00 715.80 3,169 现货金 1257.35 -0.30 0.0 1253.20 1266.60 现货银 19.920 0.050 0.3 19.870 20.160 现货铂金 1370.82 -4.93 -0.4 1372.00 1383.50 现货钯金 698.60 -2.40 -0.3 709.00 714.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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