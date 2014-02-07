全球金市：金价上涨，因疲弱的美国就业数据重燃美联储继续刺激计划的希望

* 黄金本周可望录得五周来最好表现
* 美国1月非农就业岗位仅增加11.3万个
* 美股上涨，限制黄金升势
路透纽约/伦敦2月7日 - 黄金价格周五上涨，此前数据显示美国就业岗位增幅过去两个月大幅放缓，燃点投资人臆测经济动能减慢将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续推行目前的刺激计划。
本周，金价攀升约2%，为五周来最大周度升幅，因新兴市场货币和资产价格下跌带动避险需求。
不过，美国公布1月非农就业岗位仅增长11.3万，逊于预期，12月小幅增长7.5万后，金价大涨，但之后未能扩大涨幅。
金价涨幅受限，因美股标普500指数上升逾1%，分析师表示，因预期经济力道进一步增强，盖过就业报告读数疲弱的影响，天气恶劣是令读数疲弱的原因之一。
在美国就业报告公布后，现货金 最多升1.2%，报1,271.70美元，接近两个月高位，在2019 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,266.75美元。
COMEX-4月期金 升5.70美元，报每盎司1,262.90美元。根据路透初步数据显示，成交量低于250日均值约20%。
其他贵金属方面，现货银 升0.5%，报每盎司20美元，本周大涨近5%。
现货铂金 升0.5%，报每盎司1,378.50美元，现货钯金 回升0.1%，报每盎司708.42美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1262.90 5.70 0.5 1255.50 1272.00 126,033
COMEX白银期货 19.936 0.008 0.0 19.755 20.090 43,726
COMEX铂金期货 1379.20 4.30 0.3 1374.40 1392.30 6,755
COMEX钯金期货 708.80 -1.55 -0.2 708.00 715.00 4,347
现货金 1266.75 9.49 0.8 1256.70 1271.70
现货银 20.000 0.090 0.5 19.790 20.060
现货铂金 1378.50 7.25 0.5 1377.75 1389.50
现货钯金 708.42 0.67 0.1 710.50 714.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)