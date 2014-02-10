全球金市：金价上涨，关注美联储新任主席叶伦国会听证会

* 对美国举债上限谈判的担忧也支撑金价
* 中国去年黄金需求首次超千吨
* 关注叶伦周二美国国会听证会
路透纽约/伦敦2月10日 - 黄金价格周一上涨，交场静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在美国国会的证词陈述。
本周焦点在叶伦作为美联储主席在美国国会的首次听证会，金融市场希望她再度表达美联储的购债将继续一段长时间。
分析师表示，金价可能面临强劲的技术阻力，因周一未能突破近三周高位1,278美元。
1956GMT，现货金 升0.6%，报1,274.24美元，延续上周1.9%的升幅，这是1月3日该周以来最大周度升幅。
COMEX-4月期金 升11.80美元，报每盎司1,274.70美元。根据路透初步数据显示，成交量不到9.5万口，约250日均值的一半。
交易商表示，金价也受到对债务上限谈判的担忧重燃支撑。
实货市场，一业内机构周一表示，全球最大的黄金消费国-中国黄金消费者需求在2013年首次超过一千吨。
其他贵金属方面，现货银 升0.3%，报每盎司20.04美元，现货铂金 升0.1%，报每盎司1,380.50美元，现货钯金 升1%，报每盎司714.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1274.70 11.80 0.9 1264.70 1277.80 87,663
COMEX白银期货 20.112 0.176 0.9 19.960 20.275 42,659
COMEX铂金期货 1385.90 6.70 0.5 1379.10 1394.60 6,667
COMEX钯金期货 716.75 7.95 1.1 708.85 722.25 4,088
现货金 1274.24 7.66 0.6 1265.73 1277.70
现货银 20.040 0.060 0.3 20.000 20.270
现货铂金 1380.50 1.25 0.1 1382.25 1392.00
现货钯金 714.75 7.00 1.0 712.25 721.50(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)