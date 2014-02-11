全球金市：金价在叶伦国会讲话后大涨1.4%至三个月高位

* 美联储主席叶伦称将继续缩减购债
* 黄金势将录得三周来最大单日涨幅
* 印度计划放宽进口禁令，支撑金价
路透纽约/伦敦2月11日 - 黄金周二上升至三个月高位，攀升约1.5%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦清楚表明不会突然改变美联储将审慎缩减购债的承诺。
在黄金升穿1,280美元的巨大阻力后，技术性买盘推动黄金涨势加速。
黄金周二上涨，逆转近期黄金和股市的走势相反的联系。美股标普500指数周二攀升1.3%。
在美国众议院金融服务委员会作证时，叶伦表示，她强烈支持前主席贝南克采取的货币政策。
“叶伦讲话的整体基调和贝南克掌权下的美联储现行政策一样，美联储将不会很快收紧政策，所以市场对感到释然，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。
2011GMT，现货金 升1.4%，报1,291.51美元，为三周来最大单日涨幅。周二稍早，金价触及11月14日来最高的1,293.44美元。
COMEX-4月期金 升15.10美元，报每盎司1,289.80美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低约20%。
实货黄金市场得到支撑，此前印度贸易部建议放宽对黄金实行的进口限制。印度1月黄金进口减少77%，扶助印度贸易逆差收窄。
其他贵金属方面，现货银 升0.9%，报每盎司20.21美元，现货铂金 升0.3%，报每盎司1,384.74美元，现货钯金 涨0.1%，报每盎司715.30美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1289.80 15.10 1.2 1273.50 1294.40 145,125
COMEX白银期货 20.153 0.041 0.2 19.915 20.290 54,422
COMEX铂金期货 1387.80 1.90 0.1 1380.00 1394.90 7,465
COMEX钯金期货 716.35 -0.40 -0.1 714.20 723.00 3,251
现货金 1291.51 17.22 1.4 1274.18 1293.44
现货银 20.210 0.180 0.9 19.960 20.260
现货铂金 1384.74 3.49 0.3 1381.50 1392.50
现货钯金 715.30 0.55 0.1 718.50 722.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
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(编译 利棣儿；审校 李军)