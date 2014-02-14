版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 16:14 BJT

全球金市：金价持稳于1,300美元上方，料创下四个月来最大单周涨幅

------------------0743GMT-----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1308.45 6.15 0.47

现货银 20.83 0.38 1.86

现货铂金 1417.49 5.74 0.41

现货钯金 732.5 3.6 0.49

COMEX期金 1308.6 8.5 0.65

COMEX期银 20.835 0.44 2.16

汇率

欧元/美元 1.3699

美元指数 80.169

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明/李春喜 审校 于春红/王翔琼/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐