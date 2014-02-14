全球金市：金价升至1,300美元上方的三个月高位，本周涨幅为六个月最大

* 金价跟随美股上涨，尽管美国数据疲弱

* 升穿200日移动均线切入位触动买盘

路透纽约/伦敦2月14日 - 黄金价格周五升至1,300美元之上的三个月高位，大涨逾1%，本周升幅为六个月内最大，因疲弱的美国制造业生产数据打压美元，提振了黄金货币对冲吸引力。

交易商表示，技术面而言，金价突破200日移动均线切入位这一顽固阻力位，加上黄金上市交易基金(ETF)投资需求反弹也助燃了黄金买盘。

金价扭转了近期同股市走势恰恰相反的关联。周五美股标普500指数 上扬，因投资人认为经济数据疲弱是因严寒天气，冒险意愿增强。

1906 GMT，现货金 升1.2%，报1,317.90美元，稍早触及1,320.90美元的11月7日来高位，本周上扬4%，为8月中来最大周度升幅。

COMEX-4月期金 升18.50美元，结算价报每盎司1,318.60美元，连升八日，为2011年7月来最长升势。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。

分析师表示，过去几日金市技术面改善，升穿了200日移动均线切入位，为2012年8月来首次。

不过一些交易员表示，现货金14日相对强弱指标(RSI)跳升至74，读数高于70被认为是超买。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四增加7.5吨，至806.35吨，增幅为12月底来最大。

其他贵金属方面，现货银 大涨4.3%，报每盎司21.32美元，盘中升至11月来最高的21.42美元，本周连升第二周。

现货铂金 升0.8%，报每盎司1,423.50美元；现货钯金 涨0.6%，报每盎司733.25美元。 ----------------------------1906 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1318.60 18.50 1.4 1299.90 1321.50 134,486 COMEX白银期货 21.421 1.026 5.0 20.445 21.440 66,629 COMEX铂金期货 1430.10 13.50 1.0 1412.10 1431.50 9,842 COMEX钯金期货 737.60 6.50 0.9 730.00 740.45 5,375 现货金 1317.90 15.60 1.2 1300.35 1320.90 现货银 21.320 0.870 4.3 20.480 21.420 现货铂金 1423.50 11.75 0.8 1415.25 1429.50 现货钯金 733.25 4.35 0.6 733.30 739.50(完)

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