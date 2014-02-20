全球金市：金价升约1%，因制造业数据疲弱

* 美联储缩减购债和整体经济好转料不利黄金-交易商

* 80%的瑞士黄金出口是到亚洲市场

* 南非铂金矿工工会誓言继续罢工

路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周四上涨，因美国和中国制造业数据疲弱，但全球经济状况整体改善和美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续缩减购债可能减弱对黄金的避险买需。

黄金上涨，受助于数据显示中国2月制造业活动下跌至七个月低位，且美国费城联储银行的大西洋沿岸中部地区2月制造业活动指数下降。

金价在连跌两日后周四攀升。周三美联储公布的会议记录显示，多位委员希望美联储继续缩减货币刺激计划，削弱黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

“目前没有真正的指标显示经济将何去何从。投资人相信经济改善，且美联储将继续缩减购债，所以不需要避险的实货资产，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

2023 GMT，现货金 升0.9%，报1,323.31美元。

COMEX-4月期金 跌3.50美元，结算价报每盎司1,316.90美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

实货市场方面，交易员预期亚洲珠宝商将逢低买入，且印度维持黄金进口税在目前水平不变的计划，将可能支撑实货市场人气，因为此计划将导致更多走私活动。

瑞士海关数据周四显示，瑞士黄金出口的五大目的地全部在亚洲，香港是最大运送的目的地。

其他贵金属方面，现货银 升1.5%，报每盎司21.85美元。现货铂金 下跌0.2%，报每盎司1,410.60美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司732.60美元。

铂金群金属(PGMs)价格受到支撑，因南非工会誓言将继续罢工，反对全球三大铂金矿商。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1316.90 -3.50 -0.3 1307.10 1323.70 115,651 COMEX白银期货 21.684 -0.166 -0.8 21.400 21.865 55,246 COMEX铂金期货 1412.50 -12.00 -0.8 1406.50 1418.60 7,831 COMEX钯金期货 736.30 0.90 0.1 728.20 737.95 4,301 现货金 1323.31 12.06 0.9 1307.90 1323.31 现货银 21.850 0.330 1.5 21.430 21.850 现货铂金 1410.60 -2.65 -0.2 1409.50 1416.50 现货钯金 732.60 1.85 0.3 731.75 736.50(完)

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