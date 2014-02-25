全球金市：黄金触及四个月高位，因美国经济数据令人失望

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 金价上涨，因标普500指数在周一创纪录高位后小升
* 美国房价升势失去动能，消费者信心下降
路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周二升至四个月高位，延续涨势至第四日，此前令人失望的美国消费者信心数据和房价升幅乏善可陈，燃点对美国经济复苏步伐的忧虑。
12月标普/Case-Shiller房价指数升幅放缓凸显楼市复苏失去动能，且另一报告显示2月消费者信心下降。
金价扭转今年稍早和股市走势相反的密切关联。
周二，美股标普500指数 几无变动，周一盘中创下纪录高位。
现货金触及10月31日来最高的1,343.20美元，1853 GMT，现货金 升0.4%，报1,341.98美元。
COMEX-4月期金 涨4.50美元，结算价报每盎司1,342.50美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将低于30日均值。
投资人也关注周四美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策的半年度作证。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares 周一的黄金持仓量较周五的798.31吨增加0.41%，至801.61吨。
其他贵金属方面，现货银 跌0.1%，报每盎司21.94美元。现货铂金 上涨0.4%，报每盎司1,436.75美元。现货钯金 跌0.8%，报每盎司732美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1342.50 4.50 0.3% -19.9% COMEX白银期货 21.955 -0.001 -0.4% -27.4% COMEX铂金期货 1441.90 0.50 0.0% -6.3% COMEX钯金期货 734.55 -8.50 -1.1% 4.4% 现货金 1341.98 5.38 0.4% -19.9% 现货银 21.94 -0.02 -0.1% -27.6% 现货铂金 1436.75 5.35 0.4% -6.5% 现货钯金 732.00 -6.00 -0.8% 4.3%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申