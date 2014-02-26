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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:51 BJT

全球金市：金价升至四个月高位，因担忧美国和中国经济状况

虽然近期上扬，但金价仍远低于2011年所及纪录高位约1,920美元。

“我猜很多人预计美国利率将上升、金价将走低，但今年初以来，实际情况却完全相反，”南非标准银行驻东京的经理Yuichi Ikemizu称。

"大约一周前，金价突破200日移动均线，这让投资者感到宽慰。我认为下个目标在1,350美元，"Ikemizu谈到下道阻力时称。

美国期金 持稳，报每盎司1,343.20美元。

黄金上市交易基金(ETF)持仓量增加突显出投资者重燃对黄金的兴趣，但印度和中国等主要消费国实货买家可能将等待金价进行修正。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1343.10 2.96 +0.22 11.47

现货银 21.91 0.09 +0.41 12.88

现货铂金 1433.50 0.60 +0.04 4.83

现货钯金 733.00 0.53 +0.07 2.81

COMEX期金 1343.20 0.50 +0.04 11.77 18604

COMEX期银 21.97 0.01 +0.00 13.42 12676

汇率

欧元/美元 1.3743

美元/日圆 102.28

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 石冠兰/高琦)
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