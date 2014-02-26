全球金市：金价升至四个月高位，因担忧美国和中国经济状况

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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虽然近期上扬，但金价仍远低于2011年所及纪录高位约1,920美元。
“我猜很多人预计美国利率将上升、金价将走低，但今年初以来，实际情况却完全相反，”南非标准银行驻东京的经理Yuichi Ikemizu称。
"大约一周前，金价突破200日移动均线，这让投资者感到宽慰。我认为下个目标在1,350美元，"Ikemizu谈到下道阻力时称。
美国期金 持稳，报每盎司1,343.20美元。
黄金上市交易基金(ETF)持仓量增加突显出投资者重燃对黄金的兴趣，但印度和中国等主要消费国实货买家可能将等待金价进行修正。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1343.10 2.96 +0.22 11.47
现货银 21.91 0.09 +0.41 12.88
现货铂金 1433.50 0.60 +0.04 4.83
现货钯金 733.00 0.53 +0.07 2.81
COMEX期金 1343.20 0.50 +0.04 11.77 18604
COMEX期银 21.97 0.01 +0.00 13.42 12676
汇率
欧元/美元 1.3743
美元/日圆 102.28
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 石冠兰/高琦)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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