全球金市：金价在叶伦讲话后持稳，铂金系金属上涨

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 叶伦：不确定美国经济数据疲弱是否由严寒造成
* 乌克兰紧张局势引发一些避险需求
* Impala宣布不可抗力后，铂金系金属上涨
路透纽约/伦敦2月27日 - 黄金价格周四持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦没有表明近几周经济数据疲弱是否是受到严寒天气影响，而乌克兰的政治不确定性也带来一些避险需求。
铂金和钯金攀升超过1%，此前南非mpala Platinum 宣布其受罢工打击的Rustenburg矿供应合约遭遇不可抗力，供应忧虑加剧。
美联储主席叶伦在向参议院金融委员会作证时表示，美联储将警惕，确认近期美国经济疲弱迹象到底是因严寒天气，还是基本面的放缓。
不过分析师表示，美国经济整体改善以及美元强劲会在较长期内令金价承压。
1839 GMT，现货金 跌0.39美元，报1,330.31美元，远低于盘中高位1,345.35美元。
COMEX-4月期金 升2.70美元，结算价报每盎司1,330.70美元。路透初步数据显示，成交量同30日均值相当。
交易商表示，美元走软支撑黄金买盘。乌克兰经济和政治动荡也提振了金价。
其他贵金属方面，现货银 升0.1%，报每盎司21.24美元。现货铂金 涨1.3%，报每盎司1,445.24美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司739.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)