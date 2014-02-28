全球金市：金价走低，但本月录得7月以来最大月度涨幅

* 美国第四季GDP被下修

* 金价2月上扬6.5%

* 上海期金价格低于现货金

路透纽约/伦敦2月28日 - 金价周五回落，因美国股市上扬，但2月录得自7月以来最大单月涨幅，因对美国经济成长放缓的持续忧虑提振黄金的避险吸引力。

2月金价攀升近7%，为七个月来最大单月涨幅，主要是因有迹象显示中美两国经济疲弱，以及乌克兰政治和经济动荡。

1954 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,324.26美元，较周三触及的四个月高位低约20美元。

美国COMEX-4月期金 收跌10.20美元，报每盎司1,321.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。

美国商务部美周五公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%(预估为增长2.5%,前值为增长3.2%)。 金价受累走低。

美元兑欧元跌至两个月低位，因数据显示欧元区2月通胀意外持稳，以及美国第四季经济成长被下修。金市对此反应冷淡。

香港金条较伦敦现货金溢价降至1美元，上周最高达1.70美元，反应中国需求放缓。

上海金交所纯度为99.99%的黄金 较伦敦现货金 的价差收窄打压进口。周五，上海金交所黄金交易价为低于伦敦现货金，或与后者持平。

其他贵金属方面，现货银 跌0.6%，报每盎司21.12美元。现货铂金 回落0.4%，报每盎司1,441.50美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司740.75美元。 ----------------------------1954 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1321.60 -10.20 -0.8 1319.30 1333.60 117,832 COMEX白银期货 21.204 -0.110 -0.5 21.070 21.390 1,470 COMEX铂金期货 1446.80 -6.60 -0.5 1441.10 1456.80 13,069 COMEX钯金期货 743.85 1.60 0.2 741.60 746.95 463 现货金 1324.26 -6.80 -0.5 1319.95 1333.30 现货银 21.120 -0.120 -0.6 21.100 21.390 现货铂金 1441.50 -5.57 -0.4 1443.00 1454.50 现货钯金 740.75 2.35 0.3 742.50 745.00(完)

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