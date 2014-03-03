全球金市：金价跳涨2%，因乌克兰危机点燃避险需求

* 标普500指数走低，因美俄紧张关系引发对经济的忧虑

* 原油、美国公债、美元和日圆受乌克兰紧张局势提振上扬

* 分析师称，如果地缘政治紧张局势缓和，黄金可能遭抛售

路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周一跳涨约2%，至四个月高位，因乌克兰和俄罗斯的军事紧张局势升势，提振对被视为相对安全资产的需求，因投资者抛售诸如股票等风险较高的投资。

美国公债价格、美元和日圆也走强，因在乌克兰指责俄罗斯向克里米亚地区再派驻数千军队后，投资者寻求避险。

交易商称，金价受助于俄罗斯股市和债市暴跌后出现的条件反射式买盘。俄罗斯央行上调指标利率，并动用了多达120亿美元的资金来推高卢布汇价。

全球股市劲挫，受累于经济不确定性，其中标普500指数下跌约1%。今年稍早，有迹象显示金价与美国股市的逆向联动性增强，在标普500指数去年录得30%的巨大涨幅后，投资者在股市下跌时增加黄金头寸。

现货金 盘中升至10月30日以来最高1,354.80美元，2035 GMT，报每盎司1,351.01美元，上扬1.9%，录得1月23日以来最大单日涨幅。

美国COMEX-4月期金 收涨28.70美元，报每盎司1,350.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

俄罗斯军事干预乌克兰也将原油期价推升约为2%。

部分分析师称，一旦乌克兰危机快速得以解决，金市可能遭抛售。

其他贵金属方面，现货银 跟随金价上扬1.1%，报每盎司21.43美元。现货铂金 攀升1.2%，报每盎司1,458美元。现货钯金 升0.9%，报每盎司745.65美元。

数据显示美国2月汽车销售略强于预期，铂金系金属得益。 ----------------------------2035 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1350.30 28.70 2.2 1330.70 1355.00 152,026 COMEX白银期货 21.448 0.244 1.2 21.265 21.680 376 COMEX铂金期货 1460.70 13.90 1.0 1447.70 1464.90 11,381 COMEX钯金期货 749.80 5.95 0.8 747.50 748.00 165 现货金 1351.01 25.22 1.9 1327.11 1354.80 现货银 21.430 0.240 1.1 21.280 21.700 现货铂金 1458.00 17.50 1.2 1450.50 1461.50 现货钯金 745.65 6.40 0.9 743.70 748.50(完)

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