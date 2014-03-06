全球金市：金价因欧元走强上升1%，欧洲央行维持利率不变

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美元兑欧元走弱提振金价
* 对解决乌克兰危机的努力持续
* 关注周五公布的非农就业报告
路透纽约/伦敦3月6日 - 黄金价格周四上涨，受助于欧洲央行决定不采取新措施向欧元区市场挹注流动性，这扶助美元下跌，且增加黄金作为货币对冲工具的吸引力。
欧洲央行周四维持利率不变，且没有公布其他措施支持欧元区脆弱的经济复苏，尽管预期未来几年通胀将处于低位。
欧洲央行的消息燃点欧元兑美元 上涨1%，至9月底来的最高。
“欧元走强对黄金带来正面影响，且地缘政治紧张因素也正支撑市场，”汇丰首席贵金属分析师James Steel说。
西方国家和俄罗斯就乌克兰问题关系紧张，带动黄金上涨。克里米亚议会周四投票决定加入俄罗斯，当地政府确定将在10日内就此举行公投。这令乌克兰危机进一步升级。
2048GMT，现货金 上涨1%，报每盎司1,350.31美元，扭转稍早的跌势。
美国COMEX-4月期金 结算价上涨11.50美元，报每盎司1,351.80美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约10%。
其他贵金属方面，现货铂金 涨0.3%，报每盎司1,479.25美元，交投在周三触及的六个月高位附近，在南非的全球前三大铂金生产商的铂金矿工因薪资纠纷持续六周的罢工没有解决的迹象。
现货钯金 升至一年高位781.50美元，最新上涨1.1%，报每盎司777.40美元。现货银 上涨1.3%，报21.44美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1351.80 11.50 0.9 1331.30 1353.90 132,153 COMEX白银期货 21.542 0.303 1.4 21.100 21.595 215 COMEX铂金期货 1486.80 10.20 0.7 1474.10 1488.50 13,788 COMEX钯金期货 780.95 8.30 1.1 773.00 782.00 10 现货金 1350.31 13.30 1.0 1331.40 1352.76 现货银 21.440 0.280 1.3 21.100 21.610 现货铂金 1479.25 5.01 0.3 1474.50 1485.00 现货钯金 777.40 8.60 1.1 773.00 781.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。