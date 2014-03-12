更正-全球金市：金价放量上扬1.3%至去年9月来最高，因忧虑中国和乌克兰

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(内文第四段金价曾触及"1,370.60"为9月20日来最高,非"1,367.04")
* 中国首例债券违约案和出口疲弱令投资人忧虑
* 美国期金成交量势将创下1月底来最大
* 乌克兰紧张局势支撑黄金需求
路透纽约/伦敦3月12日 - 金价周三上涨1.3%，触及约六个月高位，因忧虑将有更多中国公司债违约，且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面，提振黄金作为避险资产的吸引力。
中国首例债券违约案和出口数据疲弱令人忧虑中国经济体质，令伦铜 跌至44个月低位。
中国经济放缓忧虑引发黄金买盘，且降低对诸如股市等较高风险资产的需求。
1759 GMT，现货金 涨1.3%，报1,367.04美元。金价曾触及1,370.60，此为9月20日来最高。
美国COMEX-4月期金 收涨23.80美元，报每盎司1,370.50美元。
路透初步数据显示，成交量为大约250,000口，较30日均值高65%。周三成交量势将创下1月29日来最高。
乌克兰和俄罗斯的紧张关系也削弱全球风险意愿，因西方国家对俄罗斯实施制裁的机会增强。
市场也在等待3月18-19日美国联邦储备理事会货币政策会议。
根据贝莱德(BlackRock)提供的资料，黄金支持上市交易产品在2月流入资金达5亿美元，之前为连续13个月资金流出。该数据反映投资人对黄金的信心。
现货银 涨2.1%，报每盎司21.25美元。现货铂金 上升0.8%，报每盎司1,469美元。现货钯金 升0.8%，报771.10美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1370.50 23.80 1.8 1345.60 1371.30 203,583 COMEX白银期货 21.358 0.543 2.6 20.820 21.435 54,872 COMEX铂金期货 1476.30 11.70 0.8 1458.30 1481.80 10,622 COMEX钯金期货 777.15 6.65 0.9 762.10 779.15 5,061 现货金 1367.04 17.70 1.3 1345.70 1370.60 现货银 21.250 0.430 2.1 20.820 21.390 现货铂金 1469.00 11.20 0.8 1458.50 1478.50 现货钯金 771.10 6.40 0.8 763.00 777.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi