全球金市：金价受乌克兰情势带动升至六个月高位，本周大涨3%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 美元走软及乌克兰紧张局势给金市提供支撑
* 本周金价大涨3%
* SPDR黄金ETF持金量增加，因市场不确定性
路透纽约/伦敦3月14日 - 金价周五升至六个月高位，在周日乌克兰克里米亚地区按计划举行公投，决定是否加入俄罗斯前，东西方的紧张局势带动黄金避险吸引力。
俄罗斯周四在与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。
在克里米亚公投前的最后一个交易日，俄罗斯股市大跌，债务违约担保成本猛增。公投必然会导致美国和欧盟周一对俄罗斯实施制裁。
现货金 一度大涨1.4%，至9月9日来最高的1,387.90美元，之后缩减涨幅。
美国COMEX-4月期金 收涨6.60美元，报每盎司1,379美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值高约30%。
本周金价大涨3%，也受助于中国首次出现公司债违约，及中国经济放缓忧虑。
周五美国公布的数据显示3月初消费者信心减弱，对金价也有支撑。
市场在等待3月18-19日美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议。预计美联储将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加2.1吨，至813.30吨。
现货银 升1%，报每盎司21.35美元。现货铂金 跌0.6%，报每盎司1,463美元。现货钯金 跌0.5%，报769.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1379.00 6.60 0.5 1368.20 1388.40 168,476 COMEX白银期货 21.413 0.215 1.0 21.140 21.795 46,958 COMEX铂金期货 1469.60 -9.80 -0.7 1468.50 1487.10 10,741 COMEX钯金期货 773.25 -5.70 -0.7 768.15 788.45 5,189 现货金 1376.65 6.66 0.5 1368.33 1387.90 现货银 21.350 0.220 1.0 21.160 21.760 现货铂金 1463.00 -8.50 -0.6 1469.00 1483.50 现货钯金 769.50 -3.50 -0.5 769.50 785.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha