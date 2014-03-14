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亚洲 | 2014年 3月 15日 星期六 04:06 BJT

全球金市：金价受乌克兰情势带动升至六个月高位，本周大涨3%

* 美元走软及乌克兰紧张局势给金市提供支撑

* 本周金价大涨3%

* SPDR黄金ETF持金量增加，因市场不确定性

路透纽约/伦敦3月14日 - 金价周五升至六个月高位，在周日乌克兰克里米亚地区按计划举行公投，决定是否加入俄罗斯前，东西方的紧张局势带动黄金避险吸引力。

俄罗斯周四在与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。

在克里米亚公投前的最后一个交易日，俄罗斯股市大跌，债务违约担保成本猛增。公投必然会导致美国和欧盟周一对俄罗斯实施制裁。

现货金 一度大涨1.4%，至9月9日来最高的1,387.90美元，之后缩减涨幅。

美国COMEX-4月期金 收涨6.60美元，报每盎司1,379美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值高约30%。

本周金价大涨3%，也受助于中国首次出现公司债违约，及中国经济放缓忧虑。

周五美国公布的数据显示3月初消费者信心减弱，对金价也有支撑。

市场在等待3月18-19日美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议。预计美联储将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加2.1吨，至813.30吨。

现货银 升1%，报每盎司21.35美元。现货铂金 跌0.6%，报每盎司1,463美元。现货钯金 跌0.5%，报769.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1379.00 6.60 0.5 1368.20 1388.40 168,476 COMEX白银期货 21.413 0.215 1.0 21.140 21.795 46,958 COMEX铂金期货 1469.60 -9.80 -0.7 1468.50 1487.10 10,741 COMEX钯金期货 773.25 -5.70 -0.7 768.15 788.45 5,189 现货金 1376.65 6.66 0.5 1368.33 1387.90 现货银 21.350 0.220 1.0 21.160 21.760 现货铂金 1463.00 -8.50 -0.6 1469.00 1483.50 现货钯金 769.50 -3.50 -0.5 769.50 785.00(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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