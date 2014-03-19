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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 03:30 BJT

全球金市：美联储政策声明发布后金价回落1.8%

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* 金价进一步回落，之前美联储表示将调整利率指引

* 金价承压，因乌克兰紧张局势缓和

* 金价可能录得1月30日以来最大单日跌幅

路透纽约/伦敦3月19日 - 金价周三急跌1.8%，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。

美联储还表示，放弃在美国失业率降至6.5%之下后“很长一段时间”内保持利率不变的承诺，并不意味着联储政策意向发生任何改变。

美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

今日稍早金价承压，因俄罗斯总统普京周二签署接受乌克兰入俄的条约后表示，无计划占领乌克兰的其他地区。

1827 GMT，现货金 急跌1.8%，报每盎司1,331.80美元，可能录得1月30日以来最大单日跌幅。

美国COMEX-4月期金 收跌17.70美元，报每盎司1,341.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。 ----------------------------1827 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1341.30 -17.70 -1.3 1331.10 1360.20 160,361 COMEX白银期货 20.826 -0.036 -0.2 20.525 20.965 45,973 COMEX铂金期货 1451.70 -10.00 -0.7 1449.20 1468.50 11,790 COMEX钯金期货 768.20 -3.20 -0.4 763.35 774.15 4,337 现货金 1331.80 -23.84 -1.8 1331.25 1359.65 现货银 20.640 -0.130 -0.6 20.530 20.940 现货铂金 1446.50 -4.00 -0.3 1449.00 1465.00 现货钯金 761.25 -3.25 -0.4 764.00 771.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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