全球金市：美联储政策声明发布后金价回落1.8%

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
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* 金价进一步回落，之前美联储表示将调整利率指引
* 金价承压，因乌克兰紧张局势缓和
* 金价可能录得1月30日以来最大单日跌幅
路透纽约/伦敦3月19日 - 金价周三急跌1.8%，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
美联储还表示，放弃在美国失业率降至6.5%之下后“很长一段时间”内保持利率不变的承诺，并不意味着联储政策意向发生任何改变。
美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。
今日稍早金价承压，因俄罗斯总统普京周二签署接受乌克兰入俄的条约后表示，无计划占领乌克兰的其他地区。
1827 GMT，现货金 急跌1.8%，报每盎司1,331.80美元，可能录得1月30日以来最大单日跌幅。
美国COMEX-4月期金 收跌17.70美元，报每盎司1,341.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。 ----------------------------1827 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1341.30 -17.70 -1.3 1331.10 1360.20 160,361 COMEX白银期货 20.826 -0.036 -0.2 20.525 20.965 45,973 COMEX铂金期货 1451.70 -10.00 -0.7 1449.20 1468.50 11,790 COMEX钯金期货 768.20 -3.20 -0.4 763.35 774.15 4,337 现货金 1331.80 -23.84 -1.8 1331.25 1359.65 现货银 20.640 -0.130 -0.6 20.530 20.940 现货铂金 1446.50 -4.00 -0.3 1449.00 1465.00 现货钯金 761.25 -3.25 -0.4 764.00 771.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12