全球金市：金价持稳，受助于昨日大跌后的低吸买盘

* 美联储言论对通胀意外强硬，打压金价

* 乌克兰紧张局势缓和压制金价

路透纽约/伦敦3月20日 - 金价周四变动不大，受助于在昨日大跌后的低吸买盘。昨日在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示美国可能较预期提前升息后，金价大跌。

在叶伦表示，美联储将可能在今秋结束大规模购债，并可能在结束购债约六个月后开始升息后，美元周四连升第二日，令金价稍早下滑。

在俄罗斯总统普京周二签署条约将克里米亚并入俄罗斯领土，但表示没有计划侵占乌克兰其他地区后，地缘政治紧张局势缓和，金价反弹有限。

1857 GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,329.84美元，稍早一度跌至1,320.24美元的2月28日来最低。

美国COMEX-4月期金 收跌10.80美元，报每盎司1,330.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

分析师表示，尽管近期金价走势疲弱，但地缘政治紧张局势仍将支撑金价。

其他贵金属中，现货银 跌1.2%，报每盎司20.31美元。现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,427.75美元。现货钯金 升0.6%，报766.25美元。 ----------------------------1857 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1330.50 -10.80 -0.8 1320.80 1335.30 155,452 COMEX白银期货 20.430 -0.396 -1.9 20.140 20.730 43,543 COMEX铂金期货 1434.80 -16.90 -1.2 1424.20 1454.00 14,675 COMEX钯金期货 771.65 3.45 0.4 746.30 772.70 8,123 现货金 1329.84 -1.00 -0.1 1320.90 1334.60 现货银 20.310 -0.240 -1.2 20.170 20.700 现货铂金 1427.75 -11.85 -0.8 1425.00 1449.25 现货钯金 766.25 4.75 0.6 748.00 770.00(完)

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