全球金市：黄金下滑，在上周五就业数据引发空头回补升势后买兴疲弱

日本股市：跌向近五个月低位，日圆走强拖累出口类股
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
* 实货市场淡静，美国期金成交疲弱
* SPDR黄金ETF持金量减少1.8吨
* 钯金下滑，因被迫结清仓位及获利了结
路透纽约/伦敦4月7日 - 黄金周一在淡静交投中下滑，在上周五就业数据引发空头回补升势后，今日市场缺乏投资兴致。金市投资人原本担心美国就业数据会远超市场预期。
美股标普500指数 连挫第二日，公债收益率下滑，但金价下滑。金价通常在美股走软和美国公债收益率下跌时上涨。
在上周五金价大涨超过1%，录得三周最大单日升幅后，投资人获利了结。
美国劳工部上周五公布的数据显示，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。3月失业率为6.7%，持于五年低位附近，预估为6.6%
路透初步数据显示，周一成交清淡，成交量还不到8万口，较30日均值20万口低约60%。
1836 GMT，现货金 跌0.4%，至每盎司1,297美元。
美国6月期金 收低5.20美元，报每盎司1,298.30美元。
市场下一焦点是周三美联储将发布的上月会议记录。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 持金量减少1.80吨，至809.18吨。
实货市场需求迟滞，因中国市场因清明节假期休市。
其他贵金属方面，现货银 跌0.1%，报每盎司19.87美元，现货铂金 大跌1.3%，报每盎司1,424.25美元。
现货钯金 重挫2.7%，报每盎司765.20美元。交易商表示，周一的跌势迫使一些投机商结清多头头寸。(完) ----------------------------1836 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1298.30 -5.20 -0.4 1295.80 1304.80 71,027 COMEX白银期货 19.907 -0.039 -0.2 19.775 20.015 24,140 COMEX铂金期货 1427.80 -23.10 -1.6 1426.60 1450.70 8,185 COMEX钯金期货 767.65 -23.10 -2.9 761.25 791.75 6,779 现货金 1297.00 -5.12 -0.4 1295.80 1304.19 现货银 19.870 -0.020 -0.1 19.810 20.010 现货铂金 1424.25 -19.25 -1.3 1427.50 1447.00 现货钯金 765.20 -21.30 -2.7 763.00 788.72(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。
* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面