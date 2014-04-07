全球金市：黄金下滑，在上周五就业数据引发空头回补升势后买兴疲弱

《全球汇市》美元兑日圆触及五个月低点，因朝鲜情势愈显紧张

* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面