全球金市：钯金跳升至2011年来最高，金价持于约两周半高位

金属期市：上海期铝先抑后扬，得益于中国正面迹象
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。
* 全球股市跌至两周低点
* 美元指数持稳，但本周下滑
* 中国金价贴水1美元，需求疲弱
路透纽约/伦敦4月11日 - 钯金价格周五升穿800美元，为约三年来首见，盘初一波强劲的买盘触动少量止损买单，投资人押注主要出口国俄罗斯供应吃紧且汽车业需求强劲。
金价持于约两周半高位，势将录得一个月内最大单周升幅，因风险意愿降低，且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会早至明年年初加息的预期升温。
一券商表示，钯金在2011年6月以来首次升穿800美元后触动了少量止损买单。
现货钯金 升2.4%，至2011年8月来最高的810.00美元，交投最活跃的6月钯金期货 结算价报806.8美元，升1.8%。
今日上涨令钯金有望录得三个月连升，自年初现货钯金已大涨15%。
1959 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,317.76美元，本周上扬1.2%，为连升第二周。
美国6月期金 收低0.1%，结算价报每盎司1,319美元。
全球股市大跌，美元指数小涨0.1%，但本周仍跌约1%。
周五美国公布的数据显示，3月生产者物价指数(PPI)录得九个月最大月度升幅，这抵消了因俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势升级带来的避险买兴。
亚洲买盘清淡已超过一个月，主要购买国国中国因人民币下滑而继续离场。
中国金价 本周一度转为升水，周五回落至贴水约1美元。
现货银 跌0.2%，报每盎司19.96美元。现货铂金 升0.09%，报1,450.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)