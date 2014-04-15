全球金市：现货金守在三周高位附近，因乌克兰紧张局势升温

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
钯金接近近三年高点816.10美元，因担心美国对俄罗斯的制裁将限制供应，且南非矿业罢工久拖不决。
全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。
白宫在声明中表示，美国总统奥巴马周一在电话中警告俄罗斯总统普京，若俄罗斯在乌克兰的行动持续下去，则将付出更大代价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称黄金持仓量增加1.8吨至806.22吨，为3月24日来首次流入。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 李爽/张荻； 审校 龚芳/张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。