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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:46 BJT

全球金市：现货金守在三周高位附近，因乌克兰紧张局势升温

钯金接近近三年高点816.10美元，因担心美国对俄罗斯的制裁将限制供应，且南非矿业罢工久拖不决。

全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。

白宫在声明中表示，美国总统奥巴马周一在电话中警告俄罗斯总统普京，若俄罗斯在乌克兰的行动持续下去，则将付出更大代价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称黄金持仓量增加1.8吨至806.22吨，为3月24日来首次流入。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 李爽/张荻； 审校 龚芳/张若琪)
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