全球金市：金价持稳，美股上扬和美国工业生产数据限制金价反弹

路透纽约/伦敦4月16日 - 金价周三变动不大，因美股上扬和强劲的美国工业生产数据令投资人在金价昨日大跌约2%后保持谨慎，限制了金价的反弹。

在美国政府报告显示3月工业生产增幅快于预期后，金价在关键的200日移动均线支撑位近1,300美元附近交投。

不过美国其它经济数据显示楼市仍在拖累美国经济。3月新屋开工增加，但仍远低于11月触及的经济衰退后峰值。

交易商表示，乌克兰政府军队和亲俄分离主义者在乌克兰东部没有发生新的暴力冲突，未能刺激对黄金的避险买盘。

周五，美国金市将因耶稣受难日休市一天。

1900 GMT，现货金 小升42美分，报每盎司1,302.46美元。昨日金价大跌1.8%，在跌穿200日移动均线切入位后遭遇强劲的技术性卖压。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 结算价升3.20美元，报每盎司1,303.50美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

在中国公布的经济成长数据略胜预期后，美股连升第三日。

现货白银 小涨0.2%，报19.61美元。现货钯金 大涨1%，报每盎司799.25美元，现货铂金 攀升0.1%，报每盎司1,435.80美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1303.50 3.20 0.2 1293.50 1307.10 108,733 COMEX白银期货 19.634 0.145 0.7 19.325 19.805 36,842 COMEX铂金期货 1437.80 -6.80 -0.5 1433.90 1446.40 6,603 COMEX钯金期货 802.30 6.40 0.8 790.15 804.05 4,035 现货金 1302.46 0.42 0.0 1293.90 1307.20 现货银 19.610 0.040 0.2 19.370 19.790 现货铂金 1435.80 0.90 0.1 1435.00 1443.50 现货钯金 799.25 7.55 1.0 791.75 802.10(完)

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