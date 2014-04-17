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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:50 BJT

更正-全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场

“尽管我们对近期黄金走向没有明确看法，但下跌方向阻力最小，技术面预示金价即将进一步下跌，”澳新银行(澳盛银行)分析师在研究报告中称。

“近期避险买盘(乌克兰因素带动)可能再次成为一大特点。不过市场仍然非常不稳定，获利可能很快就被了结。”

股市上涨可能也会打击金价。

更重要的是，黄金上市交易基金持仓量大幅降低可能会打击金价。持仓量往往反映出投资者的信心。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二减少8.39吨至798.43吨，降幅为12月23日以来最大，逆转前两个交易日连续增加之势。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1298.56 -3.84 -0.29

现货银 19.57 -0.03 -0.15

现货铂金 1435.4 3.35 0.23

现货钯金 797.3 -0.6 -0.08

COMEX期金 1299 -4.5 -0.35

COMEX期银 19.58 -0.054 -0.28

汇率

欧元/美元 1.3838

美元指数 79.677 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 田建华/李春喜 审校 石冠兰/张涛)
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