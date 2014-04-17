更正-全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
“尽管我们对近期黄金走向没有明确看法，但下跌方向阻力最小，技术面预示金价即将进一步下跌，”澳新银行(澳盛银行)分析师在研究报告中称。
“近期避险买盘(乌克兰因素带动)可能再次成为一大特点。不过市场仍然非常不稳定，获利可能很快就被了结。”
股市上涨可能也会打击金价。
更重要的是，黄金上市交易基金持仓量大幅降低可能会打击金价。持仓量往往反映出投资者的信心。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二减少8.39吨至798.43吨，降幅为12月23日以来最大，逆转前两个交易日连续增加之势。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1298.56 -3.84 -0.29
现货银 19.57 -0.03 -0.15
现货铂金 1435.4 3.35 0.23
现货钯金 797.3 -0.6 -0.08
COMEX期金 1299 -4.5 -0.35
COMEX期银 19.58 -0.054 -0.28
汇率
欧元/美元 1.3838
美元指数 79.677 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 田建华/李春喜 审校 石冠兰/张涛)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)