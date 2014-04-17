更正-全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场

欧股业绩：诺基亚第一季度获利超过预期

路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。