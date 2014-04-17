全球金市：铂金走低，因南非矿商同意涨薪缓解供应忧虑

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 南非矿商同意涨薪，以结束罢工
* 黄金跌至1,300美元以下，容易进一步下滑
* SPDR黄金持有量减少8.39吨，为12月底以来最大单日净流出
* 周五为耶稣受难日假期，美国贵金属市场休市
路透纽约/伦敦4月17日 - 铂金价格周四下跌至逾两周最低，逆转盘初的涨势，因南非最大的铂金生产商同意给矿工涨薪，以结束持续了13周的罢工。罢工导致铂金产量受限。
Anglo American Platinum Ltd 和Impala Platinum Holdings Ltd 表示，提出了一项罢工和解建议，以结束人们记忆中南非历史上持续时间最长、造成损失最大的矿业罢工。
南非铂金产量占全球总产量的40%。
1844 GMT，现货铂金 下跌1%，报每盎司1,418美元，扭转在消息公布前的涨势。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金合约 收跌9.10美元，报每盎司1,428.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。
本年迄今，铂金仍上涨3.5%，主要受助于罢工忧虑和全球汽车需求改善迹象。
现货钯金 也逆转早盘的涨势，下跌0.4%，报每盎司795美元。
美国贵金属市场将在周五休市，因耶稣受难日假期。
铂金群金属（PGMs）价格下跌，也拖累黄金和白银走低。
现货金 下跌0.6%，报每盎司1,295.01美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 下跌9.60美元，收报每盎司1,293.90美元。
分析师表示，黄金价格跌至心理关口1,300美元以下，引发动能投资者进一步卖出。
“黄金短期可能容易进一步下跌，”汇丰贵金属分析师James Steel说。
投资需求减少的迹象重压金价。周三，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量减少8.39吨，至798.43吨，为去年12月底以来最大单日净流出。
现货银 持平在周三收报的每盎司19.60美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1293.90 -9.60 -0.7 1292.80 1304.40 87,104 COMEX白银期货 19.596 -0.038 -0.2 19.490 19.720 29,372 COMEX铂金期货 1428.70 -9.10 -0.6 1415.20 1442.30 10,266 COMEX钯金期货 807.10 4.80 0.6 796.10 808.40 4,757 现货金 1295.01 -7.39 -0.6 1293.83 1304.30 现货银 19.600 0.000 0.0 19.530 19.710 现货铂金 1418.00 -14.05 -1.0 1417.50 1439.50 现货钯金 795.00 -2.90 -0.4 797.00 806.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托