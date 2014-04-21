全球金市：金价因黄金ETF持仓量锐减跌至约三周低点，钯金重挫

* 乌克兰暴力冲突没有新的报道引发卖盘
* 黄金ETF黄金持仓量锐减，投资人措手不及
* 澳洲、香港和伦敦市场周一因复活节假期休市
路透纽约/新加坡4月21日 - 黄金价格周一跌至约三周低位，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量锐减，且没有迹象显示乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级，促使投资人卖出黄金。
钯金大跌超过2%，在上周南非最大的钯金生产商同意为矿工加薪以结束罢工后，后续卖压今日继续打压钯金价格。
铂金系金属下挫拖累银价也跌超过1%。
乌克兰局势方面，上周达成的避免冲突扩大的协议未能奏效，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。不过周一没有新的暴力冲突传出。
1917GMT，现货金 下滑0.4%，报每盎司1,288.72美元，稍早触及1,281.40美元，较两个月低点1,277.29美元高不到5美元。
美国6月期金 结算价跌5.40美元，报1,288.50美元，路透初步数据显示，成交量不到10万口，远低于30日均值17万口。
澳洲、香港和伦敦市场周一因复活节假期休市。
分析师表示，不过上周SPDR黄金持仓大量流出令投资者不安。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 上周黄金持仓量减少9.3吨。该基金是投资者人气的衡量指标。
在上周之前，SPDR的黄金持仓量在今年以来增长6.2吨。
现货银 跟随金价和铂金系金属走低，挫1.2%，报19.36美元，今日下跌后，银价今年转升为跌。
熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。
现货钯金 大跌2.1%，报每盎司777.55美元，现货铂金 下滑0.8%，报每盎司1,393.30美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1288.50 -5.40 -0.4 1281.80 1302.50 95,843
COMEX白银期货 19.351 -0.245 -1.3 19.230 19.705 30,848
COMEX铂金期货 1400.70 -28.00 -2.0 1399.80 1418.20 9,499
COMEX钯金期货 777.80 -29.30 -3.6 766.90 802.00 5,474
现货金 1288.72 -4.93 -0.4 1282.30 1300.90
现货银 19.360 -0.230 -1.2 19.280 19.690
现货铂金 1393.30 -11.50 -0.8 1401.00 1415.00
现货钯金 777.55 -16.45 -2.1 773.75 800.15(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)