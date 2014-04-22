全球金市：金价跌势延续至第四日，资金持续流出

仅上周，该基金的黄金持仓量便减少了总计9.3吨，回吐今年所有增幅。

黄金矿商Barrick Gold 和Newmont Mining 就潜在合并交易的谈判遭遇阻碍，但消息人士称两家公司仍乐于达成交易，并可能恢复谈判。

Goldcorp 表示放弃对Osisko Mining 的敌意收购，这为Yamana Gold 和Agnico Eagle Mines 控制Osisko旗下加拿大Malartic矿铺平道路。

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现货银 19.31 -0.28 -1.43

现货铂金 1399.74 6.64 0.48

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(完)

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