全球金市：金价跌势延续至第四日，资金持续流出

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
仅上周，该基金的黄金持仓量便减少了总计9.3吨，回吐今年所有增幅。
黄金矿商Barrick Gold 和Newmont Mining 就潜在合并交易的谈判遭遇阻碍，但消息人士称两家公司仍乐于达成交易，并可能恢复谈判。
Goldcorp 表示放弃对Osisko Mining 的敌意收购，这为Yamana Gold 和Agnico Eagle Mines 控制Osisko旗下加拿大Malartic矿铺平道路。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1288.11 -1.43 -0.11
现货银 19.31 -0.28 -1.43
现货铂金 1399.74 6.64 0.48
现货钯金 776.33 -0.37 -0.05
COMEX期金 1288.5 0 0
COMEX期银 19.4 0.049 0.25
汇率
欧元/美元 1.3793
美元指数 79.974
(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/许娜；审校 王兴亚)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。