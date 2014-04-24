全球金市：现货金小升，但股市上扬压制金价徘徊在两个半月低点附近

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
“技术分析显示出互相冲突的信号，我认为交易员在等待价格出现突破。现货金方面，我认为支撑位和阻力位分别在1,280和1,288.50美元，”辉立期货分析师Joyce Liu表示。
乌克兰局势突然升级很可能会提供支撑。特别在目前，交易员在寻找能使天平向偏多或偏空倾斜的信号。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫指责美国在幕后策划了乌克兰的政治动乱，并表示如果俄罗斯利益受到攻击，将做出反应。
近期美国经济状况仍是金价的主要推动因素，交易员说缺乏实货买盘可能削减涨幅。
美国期金 持稳在每盎司1,284.90美元。
对全球最大黄金ETF(上市交易基金)的投资需求仍然疲弱，SPDR Gold Trust 最近几日出现黄金持仓量大幅减少。
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价格 变动 涨跌% 今年涨跌%
现货金 1284.75 1.46 +0.11 6.62
现货银 19.37 -0.03 -0.15 -0.21
现货铂金 1397.74 1.14 +0.08 2.21
现货钯金 782.25 -1.15 -0.15 9.71
COMEX期金 1284.90 0.30 +0.02 6.91
COMEX期银 19.41 -0.03 +0.00 0.18
汇率
欧元/美元 1.3817
美元指数 102.32
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 石冠兰/王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。