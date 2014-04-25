全球金市：金价上扬，因忧虑乌克兰局势和美股走低

* 金价本周上扬0.5%，四周来第三周上扬

* 美国和欧洲准备对俄罗斯实施进一步制裁

* 南非矿商提出和解提议后，罢工仍未得到解决

路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周五上扬，逼近1,300美元，延续昨日在触及两个半月低位后出现的逆转走势，因乌克兰的暴力冲突提振黄金的避险吸引力，另外，股市走疲也扶助支撑金价。

本周，金价上扬0.5%，为四周来第三周上扬。

美国表示，准备就俄罗斯在乌克兰的行动对其实施进一步有针对性的制裁。欧洲领导人同意与美国协同行动，让俄罗斯付出代价。亲俄分离主义武装分子周五在乌克兰东部城市Slaviansk夺取了一辆运载国际调解员的大客车，导致危机升级。

1901 GMT，现货金 上扬0.6%，报每盎司1,300.74美元。

周四金价触及两个半月低位1,268.24美元，因股市走高，但之后随着乌克兰紧张局势升级，转跌为升。

美国COMEX-6月期金 收涨10.20美元，报每盎司1,300.80美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

美国股市走低，受累于非必须消费品类股的跌势，另外，亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。

德国商业银行的分析师Carsten Fritsch称，未来几周的股市表现、美国经济指标和央行的利率决定仍是决定金市前景的关键。

经济数据方面，周五公布的数据显示，4月汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数增幅超过预期，升至九个月高位。但美国服务业扩张速度慢于预期，因创造就业的速度放缓。

投资者目前正在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周举行的政策会议，以从中寻找更多交易线索。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.1%，报每盎司19.62美元，前一日跌至接近五个月低位18.91美元的水平。

现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,417.50美元。现货钯金 攀升1%，报每盎司806.75美元。

南非铂金生产商Anglo American Platinum 、Impala Platinum Holdings 和Lonmin 表示，尚未就结束持续了三个月的罢工达成任何和解协议。(完) ----------------------------1901 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1300.80 10.20 0.8 1290.40 1305.20 100,067 COMEX白银期货 19.691 0.003 0.0 19.515 19.810 54,628 COMEX铂金期货 1424.30 14.70 1.0 1411.10 1431.00 8,461 COMEX钯金期货 811.20 8.90 1.1 800.00 812.50 4,829 现货金 1300.74 7.50 0.6 1290.60 1305.00 现货银 19.620 0.020 0.1 19.550 19.770 现货铂金 1417.50 11.35 0.8 1411.20 1426.50 现货钯金 806.75 8.25 1.0 801.50 810.50(完)

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