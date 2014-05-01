全球金市：现货金下跌，受美国经济乐观气氛及黄金ETF持仓下滑打击

“目前对金市几乎没什么信心，我们仍认为金价可能进一步回撤，”澳新银行(澳盛银行)分析师在研究报告中称。

乌克兰紧张局势升级未能给予黄金支撑。亲俄分离主义分子控制了更多政府部门，这表明基辅政府对与俄罗斯接壤的东部工业中心失去控制。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较上日减少4.19吨，至787.95吨，创下4月16日以来最大外流规模。

自1月底以来，头号黄金买家--中国的买需一直低迷。自春节以来，由于人民币走软，中国消费者和进口银行的购买量在减少。3月的多数时间，中国黄金价格较全球指标价格贴水。

不过第二大买家--印度的黄金购买量则可能回升，该国周五将迎来Akshaya Tritiya节，届时购买黄金被视为吉利。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1288.2 -3.09 -0.24

现货银 19.06 -0.05 -0.26

现货铂金 1414.5 -7.5 -0.53

现货钯金 804.2 -3.3 -0.41

COMEX期金 1288.5 -7.4 -0.57

COMEX期银 19.06 -0.059 -0.31

汇率

欧元/美元 1.3882

美元指数 79.452 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金