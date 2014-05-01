全球金市：现货金下跌，受美国经济乐观气氛及黄金ETF持仓下滑打击

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
“目前对金市几乎没什么信心，我们仍认为金价可能进一步回撤，”澳新银行(澳盛银行)分析师在研究报告中称。
乌克兰紧张局势升级未能给予黄金支撑。亲俄分离主义分子控制了更多政府部门，这表明基辅政府对与俄罗斯接壤的东部工业中心失去控制。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较上日减少4.19吨，至787.95吨，创下4月16日以来最大外流规模。
自1月底以来，头号黄金买家--中国的买需一直低迷。自春节以来，由于人民币走软，中国消费者和进口银行的购买量在减少。3月的多数时间，中国黄金价格较全球指标价格贴水。
不过第二大买家--印度的黄金购买量则可能回升，该国周五将迎来Akshaya Tritiya节，届时购买黄金被视为吉利。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1288.2 -3.09 -0.24
现货银 19.06 -0.05 -0.26
现货铂金 1414.5 -7.5 -0.53
现货钯金 804.2 -3.3 -0.41
COMEX期金 1288.5 -7.4 -0.57
COMEX期银 19.06 -0.059 -0.31
汇率
欧元/美元 1.3882
美元指数 79.452 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 许娜)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。