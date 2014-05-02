全球金市：或连续第二周收低，因美国经济好转和ETF抛盘

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。

0621 GMT，现货金 近持平于每盎司1,282.26美元，上日下跌0.6%。金价本周下跌约1.5%。

“因为美联储和强劲的美国数据，我们认为黄金可能进一步下跌，”新加坡零售商GoldSilver Central Pte Ltd的执行董事Brian Lan表示。“金价可能测试1,265美元。”

今日稍晚美国将公布非农就业报告，数据料显示美国4月就业岗位增长为五个月来最快，失业率很可能降低。这可能使金价承压。

Lan表示实货市场黄金买需本周略见好转，但仍低于上年同期水平。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少2.39吨至785.55吨，周三减少4.19吨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1282.26 -1.23 -0.1

现货银 18.94 -0.06 -0.32

现货铂金 1415.75 -1.85 -0.13

现货钯金 810 0.4 0.05

COMEX期金 1282.6 -0.8 -0.06

COMEX期银 19 -0.043 -0.23

汇率

欧元/美元 1.3858

美元指数 79.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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