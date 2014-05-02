全球金市：金价受乌克兰局势带动升1.4%，美国就业数据有好有坏

* 乌克兰暴力冲突持续，忧虑紧张局势升温

* 非农就业岗位增幅超预期，但劳动参与率下滑

* 美股下挫，因基金转投债市

路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周五上扬超过1%，为两个月来最大单日升幅，因地缘政治紧张局势升温，以及强劲的空头回补扶助金价从稍早在美国公布就业数据后的大跌中反弹。

报道称，亲俄示威者同乌克兰支持者间的冲突中有多人被射杀，且在主要说俄语的乌克兰港口城市Odessa，工会大楼起火，造成至少40人丧生，上述消息公布后，投资人担心暴力冲突持续，金价上扬。

交易员表示，金价守住关键技术支撑位1,275美元，为扭转稍早因美国公布强劲的4月就业数据引起的大跌走势奠定了基础。

美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。

但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

美股由升转跌，投资人转投长期公债，因对就业岗位强劲增长的热情被薪资持稳和寻找工作的人口减少所打压，金价也因此得益。

伦敦金市将在周一休市。

1823GMT，现货金 上扬1.4%，报每盎司1,300.90美元，稍早触及1,304.90美元的高位。

纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金 升18.80美元，收报每盎司1,302.20美元。路透初步数据显示，成交量约为17万口，较30日均值高约35%。

黄金投资需求依然疲弱。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量周四减少2.39吨，至785.55吨，4月减少25吨，为12月来最大降幅，之前连增两个月。

现货银 大涨2.6%，报每盎司19.49美元。

现货铂金 上涨1.1%，报1,433.75美元。现货钯金 跌0.1%，报808.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1302.90 19.50 1.5 1272.00 1304.90 159,240 COMEX白银期货 19.492 0.503 2.6 18.865 19.600 198 COMEX铂金期货 1440.70 13.20 0.9 1418.20 1445.00 9,715 COMEX钯金期货 812.40 -1.75 -0.2 808.10 819.20 5,389 现货金 1300.90 17.41 1.4 1277.10 1304.40 现货银 19.490 0.490 2.6 18.920 19.640 现货铂金 1433.75 16.15 1.1 1419.00 1441.50 现货钯金 808.97 -0.63 -0.1 809.50 817.00(完)

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