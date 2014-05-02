全球金市：金价受乌克兰局势带动升1.4%，美国就业数据有好有坏

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 乌克兰暴力冲突持续，忧虑紧张局势升温
* 非农就业岗位增幅超预期，但劳动参与率下滑
* 美股下挫，因基金转投债市
路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周五上扬超过1%，为两个月来最大单日升幅，因地缘政治紧张局势升温，以及强劲的空头回补扶助金价从稍早在美国公布就业数据后的大跌中反弹。
报道称，亲俄示威者同乌克兰支持者间的冲突中有多人被射杀，且在主要说俄语的乌克兰港口城市Odessa，工会大楼起火，造成至少40人丧生，上述消息公布后，投资人担心暴力冲突持续，金价上扬。
交易员表示，金价守住关键技术支撑位1,275美元，为扭转稍早因美国公布强劲的4月就业数据引起的大跌走势奠定了基础。
美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。
但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。
美股由升转跌，投资人转投长期公债，因对就业岗位强劲增长的热情被薪资持稳和寻找工作的人口减少所打压，金价也因此得益。
伦敦金市将在周一休市。
1823GMT，现货金 上扬1.4%，报每盎司1,300.90美元，稍早触及1,304.90美元的高位。
纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金 升18.80美元，收报每盎司1,302.20美元。路透初步数据显示，成交量约为17万口，较30日均值高约35%。
黄金投资需求依然疲弱。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量周四减少2.39吨，至785.55吨，4月减少25吨，为12月来最大降幅，之前连增两个月。
现货银 大涨2.6%，报每盎司19.49美元。
现货铂金 上涨1.1%，报1,433.75美元。现货钯金 跌0.1%，报808.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1302.90 19.50 1.5 1272.00 1304.90 159,240 COMEX白银期货 19.492 0.503 2.6 18.865 19.600 198 COMEX铂金期货 1440.70 13.20 0.9 1418.20 1445.00 9,715 COMEX钯金期货 812.40 -1.75 -0.2 808.10 819.20 5,389 现货金 1300.90 17.41 1.4 1277.10 1304.40 现货银 19.490 0.490 2.6 18.920 19.640 现货铂金 1433.75 16.15 1.1 1419.00 1441.50 现货钯金 808.97 -0.63 -0.1 809.50 817.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)