全球金市：金价持稳受乌克兰紧张情势支撑，市场关注亚洲实货需求

一天前普京才刚刚出言调解，分离分子旋即做出这一决定，让西方国家觉得惊恐，他们担心公投将会导致乌克兰出现分裂。

近几周亚洲实货需求温和，投资者寄望价格下跌能够吸引消费者，尤其是主要消费国--中国。

秘鲁司法部表示，美洲国家间人权委员会(Inter-American Commission on Human Rights)否决了秘鲁激进分子所提撤销Newmont Mining 建立一家大型黄金矿场许可证的请求。

全球第二大黄金生产商--Impala Platinum 表示，将要求罢工的南非雇员本周就其最新提出的薪资方案及是否希望复工进行表决。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1288.51 -0.49 -0.04

现货银 19.13 0 0

现货铂金 1430.4 -2 -0.14

现货钯金 800.15 -0.35 -0.04

COMEX期金 1288.9 1.2 0.09

COMEX期银 19.16 0.022 0.11

汇率

欧元/美元 1.3835

美元指数 79.457

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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