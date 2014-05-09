全球金市：金价持稳受乌克兰紧张情势支撑，市场关注亚洲实货需求

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
一天前普京才刚刚出言调解，分离分子旋即做出这一决定，让西方国家觉得惊恐，他们担心公投将会导致乌克兰出现分裂。
近几周亚洲实货需求温和，投资者寄望价格下跌能够吸引消费者，尤其是主要消费国--中国。
秘鲁司法部表示，美洲国家间人权委员会(Inter-American Commission on Human Rights)否决了秘鲁激进分子所提撤销Newmont Mining 建立一家大型黄金矿场许可证的请求。
全球第二大黄金生产商--Impala Platinum 表示，将要求罢工的南非雇员本周就其最新提出的薪资方案及是否希望复工进行表决。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1288.51 -0.49 -0.04
现货银 19.13 0 0
现货铂金 1430.4 -2 -0.14
现货钯金 800.15 -0.35 -0.04
COMEX期金 1288.9 1.2 0.09
COMEX期银 19.16 0.022 0.11
汇率
欧元/美元 1.3835
美元指数 79.457
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/许娜；审校 龚芳/于春红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。