全球金市：现货钯金升至2011年8月来高位，因南非矿场局势紧张

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 铂金表现为1月初来最佳
* 矿工在Lonmin铂金矿附近聚集
* 市场为欧洲央行降息作准备，公债收益率下滑提振金价
路透纽约/伦敦5月14日 - 钯金周三触及两年半高位，铂金系金属继续由主要生产国南非供应忧虑带动的猛涨走势，而金价受到对欧洲进一步实施刺激措施的预期带动走强。
金价升1%，因美国公债收益率触及一年低点，此前消息人士向路透表示，下月欧洲央行降息“基本已成定局”。
在触动止损盘后，技术性买盘也活跃起来。
“铂金系金属受到南非长期罢工问题以及乌克兰地缘政治紧张局势提振，而银价和金价因触发止损盘而受到提振，”南非标准银行分析师Leon Westgate表示。
南非历史上持续时间最长、代价最高的罢工近几日演变为暴力冲突，越来越多的工人试图复工，造成四名矿工被杀。
尽管有工人试图复工，但价格仍上涨，因交易员预计在16周的罢工令全球四成的生产受阻后，复工进度缓慢。
南非是全球最大的铂金生产国，以及第二大的钯金生产国，仅次于俄罗斯。
2042 GMT，现货铂金 升2.08%，报1,479.75美元，为1月初来表现最好的一天，盘中稍早触及两个半月高位1,483.50美元。
现货钯金 升至827.50美元的2011年8月来最高，纽约尾盘升1.5%，报825美元。
现货金 升1%，报1,305.39美元，纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 升0.85%，收报每盎司1,305.9美元，今日涨幅为5月2日来最大。
现货银 升至19.97美元的一个月高位，消息称，有117年历史的伦敦银“定盘价”将从8月起停止发布，该“定盘价”是全球价格的基准。现货银尾盘升1.3%，报19.83美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示