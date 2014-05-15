全球金市：金价下跌0.9%，受累于技术性卖盘和向好的美国经济数据

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
* 金价跌穿1,300美元的心理位
* 铂金和钯金在三日连涨后回落
* 南非警察誓言将镇压暴力活动
路透纽约/伦敦5月15日 - 金价周四回落近1%，受累于价格跌穿1,300美元重要技术位后出现的技术性卖盘，而美国初请失业金人口和消费者物价数据直指美国经济正逐步增强，削弱了黄金的风险溢价。
铂金和钯金也在三日连涨后走低，因主要生产国南非的劳资紧张关系不断升级。
数据显示，上周美国初请失业金人口触及七年低位，4月消费者物价录得10个月来最大单月升幅。
“金价走低主要是受技术性因素驱动，因金价今日徘徊在1,300美元的重要心理支撑位附近，且投资者消化最新出炉的美国数据，”汇丰的金属分析师Howard Wen表示。
1808 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,293.0美元。
美国COMEX-6月期金 收跌12.30美元，报每盎司1,293.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。
现货银 回落1.6%，报每盎司19.40美元。
铂金系金属也走低，因投资者在近期大涨后锁定获利。
现货铂金 下跌0.8%，报每盎司1,463.25美元。现货钯金 下跌1.6%，报每盎司811美元。
南非持续时间最长，造成损失最严重的罢工行动近几日演变为暴力活动，四名试图复工的铂金矿工被杀，但有更多的矿工不顾工会的命令试图复工。
南非警察部长Nathi Mthethwa周三誓言将镇压针对复工铂金矿工的暴力活动，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者，他称这些人是这场恐吓活动幕后主使。
南非是全球最大的铂金生产国，全球第二大钯金生产国。 ----------------------------1808 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1293.60 -12.30 -0.9 1290.90 1307.30 138,305 COMEX白银期货 19.447 -0.288 -1.5 19.445 19.515 62 COMEX铂金期货 1469.90 -15.80 -1.1 1466.60 1483.70 11,751 COMEX钯金期货 812.10 -16.70 -2.0 811.75 827.95 6,610 现货金 1293.90 -11.10 -0.9 1291.30 1307.00 现货银 19.400 -0.320 -1.6 19.460 19.810 现货铂金 1463.25 -11.25 -0.8 1466.00 1480.80 现货钯金 811.00 -13.20 -1.6 813.00 826.45(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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