全球金市：金价受强劲的美国经济数据拖累下滑，铂金本周上涨

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 令人鼓舞的美国楼市数据打压金价
* 金价本周上涨0.3%
* 铂金本周大涨3%
路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周五下滑，因美国楼市数据令人鼓舞，打压黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力，而铂金本周录得一个半月来最大周度升幅，因南非罢工持续。
铂金 本周升约3%，受因南非持续罢工将影响供应的担忧提振。钯金 本周升2%，也是六周最佳表现。
美国公布4月新屋开工跳升，建筑许可为近六年最高，为楼市可能正在趋稳带来希望后，金价承压。
分析师表示，下周美国没有可能会打压金价的重要经济数据公布，促使金市投资人关注5月22日出炉的美联储货币政策会议记录。
1922 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,292.06美元。
美国COMEX-6月期金 收跌0.20美元，报每盎司1,293.40美元。
本周金价小涨0.3%，因价格在本周稍早受乌克兰政治不确定性带动攀升。
现货银 回落0.9%，报每盎司19.29美元。
现货铂金 下跌0.2%，报每盎司1,459.99美元。现货钯金 攀升0.4%，报每盎司812.50美元，持于本周稍早触及的两年半高位827.50美元附近。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1293.40 -0.20 0.0 1287.70 1298.30 102,152 COMEX白银期货 19.292 -0.155 -0.8 19.295 19.455 62 COMEX铂金期货 1466.10 -3.80 -0.3 1461.20 1476.50 8,306 COMEX钯金期货 815.00 2.90 0.4 805.00 818.05 4,623 现货金 1292.06 -3.94 -0.3 1288.00 1298.15 现货银 19.290 -0.170 -0.9 19.280 19.510 现货铂金 1459.99 -3.01 -0.2 1461.00 1471.80 现货钯金 812.50 3.50 0.4 807.50 816.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。