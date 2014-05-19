全球金市：金价回吐稍早升幅收平，因美股上涨

* 本周美国没有重要经济数据公布
* 欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议
* 上周五SPDR ETF持金量减少0.26吨
路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周一回吐稍早升幅收平，因美股上涨削弱了黄金的对冲吸引力，金价跌回到1,300美元水准之下。
铂金攀升，延续上周升势，因南非矿场罢工引发供应忧虑。上周铂金表现为六周最强。
分析师表示，本周美国没有重大经济数据公布，可能促使一些买家离场观望，从而令金价承压。
1801 GMT，现货金 升0.1%，报每盎司1,293.86美元，之前连跌两日。
美国COMEX-6月期金 收高0.40美元，报每盎司1,293.80美元。路透初步数据显示，期金成交量较30日均值低约20%。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周五减少0.26吨，至781.99吨，显示投资人需求降低。
欧洲央行(ECB)与其它几家央行宣布新的黄金协议，自2014年9月27日起生效。
现货银 升0.4%，报每盎司19.34美元。
现货铂金 升0.3%，报每盎司1,462.40美元。现货钯金 攀升0.10美元，报每盎司812.30美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1293.80 0.40 0.0 1289.50 1305.70 99,724
COMEX白银期货 19.322 0.030 0.2 19.355 19.560 278
COMEX铂金期货 1470.20 4.10 0.3 1465.30 1486.00 8,785
COMEX钯金期货 815.60 0.60 0.1 813.80 824.50 3,123
现货金 1293.86 0.77 0.1 1290.08 1304.90
现货银 19.340 0.080 0.4 19.320 19.670
现货铂金 1462.40 5.10 0.3 1466.50 1481.50
现货钯金 812.30 0.10 0.0 816.00 822.50(完)
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(编译 李军; 审校 母红)