全球金市：铂金受南非罢工行动推动走高，黄金持于1,290美元附近

* Johnson Matthey预计，铂金供应短缺为121.8万盎司

* 金价小涨，美元走强限制涨幅

* WGC报告显示，印度和中国首季黄金需求下降

路透纽约/伦敦5月20日 - 铂金系金属周二上扬，因南非史上持续时间最长，造成损失最大的铂金矿工罢工行动仍未结束，黄金小涨，持于关键技术支撑位附近，因美元走强限制涨幅。

铂金盘中上扬，因炼厂Johnson Matthey表示，预计今年铂金市场供应缺口将扩大至121.8万盎司，为1975年以来最大缺口。

1951 GMT，现货铂金 上扬0.1%，报每盎司1,464.75美元。稍早触及1,476.30美元的高位，距离上周触及的3月初以来最高1,483.50美元不远。

美国NYMEX-7月铂金期货 收跌1.30美元，报每盎司1,468.90美元，表现不及现货铂金。

持续了四个月的针对铂金矿商Anglo American Platinum 、Impala Platinum 和Lonmin 的罢工行动导致南非40%的铂金生产停滞，可能使该国今年的铂金产量减少100万盎司。

现货钯金 上扬1.2%，报每盎司821.90美元。

黄金仍持于1,290美元附近，因美元指数上扬0.1%，且一份行业报告显示，主要黄金消费国印度和中国的需求首季减少。

现货金 小涨0.2%，报每盎司1,294.29美元。美国6月期金 收高0.80美元，报每盎司1,294.60美元。

世界黄金协会(WGC)周二称，全球最大的黄金买家中国的消费者的黄金需求首季下降18%，至263.2吨，中国对金币和金条的需求减少55%，不过，黄金珠宝的需求增加了10%。

印度消费者的黄金需求减少了25%略强，至190.3吨，不过，以黄金为抵押的投资基金的销售减少使整体需求保持稳定。

现货银 小涨0.2%，报每盎司19.36美元。 ----------------------------1951 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1294.60 0.80 0.1 1286.00 1297.20 122,394 COMEX白银期货 19.367 0.045 0.2 19.270 19.420 14 COMEX铂金期货 1468.90 -1.30 -0.1 1466.50 1479.50 9,720 COMEX钯金期货 825.85 10.25 1.3 814.00 830.00 5,215 现货金 1294.29 2.69 0.2 1286.30 1296.60 现货银 19.360 0.040 0.2 19.260 19.430 现货铂金 1464.75 0.75 0.1 1466.00 1476.30 现货钯金 821.90 9.40 1.2 816.00 828.00(完)

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