版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:01 BJT

全球金市：铂金因供应忧虑而上涨，黄金持稳于每盎司1,300美元下方

------------------0024GMT---------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1294.2 0.4 0.03

现货银 19.36 0 0

现货铂金 1467.4 6.3 0.43

现货钯金 823.47 -0.48 -0.06

COMEX期金 1294.6 0 0

COMEX期银 19.41 0.011 0.06

汇率

欧元/美元 1.3701

美元指数 80.039

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/许娜；审校 龚芳/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐