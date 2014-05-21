全球金市：美联储公布会议记录后金价持跌，铂金系金属上涨

* 美联储会议记录显示政策制定者对就业市场看法不一
* 印度将放松黄金进口规定
* 钯金触及近三年新高
* 关注周四美国成屋销售数据
路透纽约/伦敦5月21日 - 金价周三下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布会议记录后，美元攀升，美股维持升势。
钯金上涨至近三年高位，铂金升至近两个月高位，因主要出产国南非矿工罢工进入第17周。
美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。
会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。
通胀预期温和，多位委员认为就业市场的闲置程度可能要比6.3%的失业率反映出来的更严重，薪资增长迟滞就是证据。
1903GMT，现货金 跌0.2%，报1,290.84美元。美国6月期金 收低6.50美元，报每盎司1,288.10美元。根据路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周二减少1.79吨，显示投资人需求降低。
实货方面，印度财政部和央行官员将建议新政府放宽对黄金进口的限制，以应对该国非法购买黄金的活动猛增的情况。印度为全球第二大黄金消费国。
现货银 小涨0.1%，报每盎司19.38美元。
现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,470.50美元，离上周触及的两个月高位1,483.50不远。
现货钯金 升0.4%，报每盎司827.30美元，稍早触及2011年8月来最高的832.70美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1288.10 -6.50 -0.5 1282.90 1296.30 118,987
COMEX白银期货 19.307 -0.060 -0.3 19.295 19.295 1
COMEX铂金期货 1474.90 6.00 0.4 1469.40 1484.50 11,010
COMEX钯金期货 830.45 4.60 0.6 825.45 834.50 7,474
现货金 1290.84 -2.96 -0.2 1283.90 1296.15
现货银 19.380 0.020 0.1 19.290 19.490
现货铂金 1470.50 9.40 0.6 1470.40 1481.00
现货钯金 827.30 3.35 0.4 827.05 832.70(完)
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(编译 李军; 审校 母红)