全球金市：美联储会议记录公布后的后续买盘推高金价，铂金系金属走高

* 金价走高，因寄望美联储短期内不会升息

* 铂金和钯金上扬，受助于南非供应忧虑

* 黄金上市交易基金SPDR ETF黄金持仓量降至2008年12月以来最低

路透纽约/伦敦5月22日 - 金价周四走高，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布会议记录后的后续买盘。会议记录暗示，联储短期内不会升息。

铂金系金属再度因供应忧虑上扬，之前南非一铂金生产商的首席执行长称，该国持续了四个月的矿工罢工可能会持续更长时间。

美联储周三公布的会议记录显示，联储开始为撤走刺激举措作准备，但尚未作出最后决定。

1900 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,294.44美元，过去五个交易日收在1,291到1,296美元之间。

美国COMEX期金 收涨6.90美元，报每盎司1,295美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。

不过，金价在早盘升穿1,300美元后缩减涨幅，因美国经济数据喜忧参半。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少3.3吨，至776.89吨，为2008年12月以来最低，周三的降幅为4月30日以来最大。

现货铂金 盘中升至9月以来最高1,493.90美元，因Impala Platinum的首席执行长称，南非持续了四个月的矿工罢工可能持续更长时间。

现货铂金最新上扬1.4%，报每盎司1,485.50美元。现货钯金 攀升0.9%，报每盎司833.25美元，连涨第五日。 ----------------------------1900MT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1295.00 6.90 0.5 1290.10 1304.10 120,592 COMEX白银期货 19.490 0.183 0.9 19.550 19.745 15 COMEX铂金期货 1493.10 18.20 1.2 1472.50 1497.80 12,082 COMEX钯金期货 836.45 6.00 0.7 827.30 839.55 8,923 现货金 1294.44 3.04 0.2 1290.50 1303.50 现货银 19.460 0.080 0.4 19.380 19.800 现货铂金 1485.50 20.50 1.4 1474.40 1493.90 现货钯金 833.25 7.35 0.9 829.00 837.40(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化