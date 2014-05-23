全球金市：获利了结及美元上涨拖累钯金下滑，金价持稳

* 获利了结及美元上涨拖累钯金下滑
* 金价本周持平，陷于区间交投
路透纽约/伦敦5月23日 - 钯金周五下滑，因投资人在昨日钯金创下两年半高位后锁定部分获利，且美元走强拖累钯金走势，尽管市场仍担心南非罢工可能影响供应。
铂金和钯金势将连升两周，金价本周势将持平。
2000GMT，现货钯金 跌0.73%，报833.30美元，因美元兑欧元上涨，令美元计价商品对欧洲投资人更为昂贵。
美元指数 触及六周高位，美股上涨，因此前美国公布的楼市数据优于预期，而美国公债收益率下滑，因对乌克兰周末选举结果的不确定性影响。
不过钯金走软被认为仅是升势暂歇，今年迄今钯金大涨16%，因担心南非矿工罢工的影响。昨日钯金触及2011年8月来最高的837.40美元。
交易商将跌势部分归咎于在长周末前投资人锁定获利及轧平仓位，下周一为美国阵亡将士纪念日，英国为银行假期。
交易商表示，技术面来看，钯金仍根基扎实，价格仍在200日移动均线切入位之上，未来几日可见2011年8月创下的849美元高位。
钯金本周将录得4月初来最佳周度表现，升1.9%，铂金 连升第二周，本周涨0.7%。
现货金 跌0.09%，报1,293.16美元，本周势将大致持平。
美国COMEX-6月期金 收跌3.3美元或0.3%，报每盎司1,291.7美元。 交易商在为下周选择权到期作准备。
现货银 跌0.21%，报每盎司19.46美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)