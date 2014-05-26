国际金市：金价持稳，但乌克兰大选结果可能重压金价

* 有明确迹象显示Poroshenko将大选中获胜，提升乌克兰政局将企稳的希望

* 欧盟选举结果备受关注

* 美国和英国市场因假休市

* 铂金系金属受供应忧虑推动攀升

路透伦敦5月26日 - 金价周一持稳在1,300美元之下，之前连续两周收平，但如果亲西方的候选人在乌克兰大选中获胜，可能使该国局势趋稳，从而损及黄金的避险吸引力。

乌克兰大选投票站出口民调显示，有长期政府供职经历，且与俄罗斯和西方国家均有外交关系的巧克力富商波罗申科在大选中获得超过55%的选票。

“乌克兰大选可能预示着乌克兰政局将向有助于危机解决，或至少使风险最小化的方向发展，但一切都还处于初级阶段，如果成真，可能开始削减全球市场的部分风险溢价，”Saxo Bank的策略部主管Ole Hansen说。

在经济充满不确定性，或全球政治动荡之时，黄金通常被视为对冲风险的工具。

周一市场成交清淡，因美国和英国金融市场因假休市。

1750 GMT，现货金 上扬0.11美元，报每盎司1,292.61美元。过去七个交易日中，金价收在1,291-1,296美元之间。

其他市场，美元指数 下跌0.1%，欧洲股市 上扬，因欧洲议会的初步选举结果显示，亲欧洲的中左翼和中右翼政党将继续控制欧洲议会751个席位中的约70%。

金市再度关注欧洲央行下周举行的政策会议，预计央行将在会上采取行动进一步放宽政策以提振成长。

铂金系金属周一走高，因市场继续担忧主要生产国南非的供应，该国的铂金矿工罢工现已进入第五个月。

现货铂金 下跌不到1%，报每盎司1,465.80美元，距离上周触及的八个半月高位不远。现货钯金 最新报每盎司824.30美元，接近两年半高位。

现货银 跌0.1%，报每盎司19.40美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金