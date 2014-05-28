全球金市：金价跌至近四个月低位，因美元走强和股市持坚

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* 美元兑欧元走强，因市场臆测欧洲央行将放宽政策

* 黄金与美国公债收益率间的逆向联动关系看似已被打破

* 在合约展期前，美国COMEX的成交放量

路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周三跌至近四个月最低，延续前日劲挫两个百分点的跌势，因美元兑欧元走强，以及股市守在近期触及的纪录高位附近。

周三无重大美国经济数据公布，金市投资者转而关注外围市场表现，寻找交易的线索。

标普500指数 周三小涨，徘徊在周二触及的纪录高位附近。美元指数攀升，因欧元等其他主要货币走软。

分析师还表示，黄金与美国公债收益率之间通常存在的逆向联动关系看似已被打破。10年期公债收益率今日跌至11个月最低。

1840 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,258.50美元，稍早触及2月初以来最低1,255.66美元。

美国COMEX-6月期金 收跌6.20美元，报每盎司1,259.30美元。

路透数据显示，成交量接近30万口，较30日均值15万口接近翻番，部分是因在周五首个交割通知日前，6月合约被展期至8月合约。

其他贵金属方面，现货银 收盘持平在每盎司19.05美元。现货铂金 下跌0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司834美元。 ----------------------------1840 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1259.30 -6.20 -0.5 1255.80 1267.30 150,598 COMEX白银期货 19.035 -0.004 0.0 00.000 00.000 COMEX铂金期货 1462.70 0.40 0.0 1442.70 1468.80 13,982 COMEX钯金期货 839.85 9.20 1.1 830.55 844.65 10,419 现货金 1258.50 -4.89 -0.4 1256.35 1267.33 现货银 19.050 0.000 0.0 19.010 19.150 现货铂金 1450.25 -6.75 -0.5 1452.00 1464.75 现货钯金 834.00 4.00 0.5 832.90 843.00(完)

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