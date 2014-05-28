全球金市：金价跌至近四个月低位，因美元走强和股市持坚

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8843元附近
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
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* 美元兑欧元走强，因市场臆测欧洲央行将放宽政策
* 黄金与美国公债收益率间的逆向联动关系看似已被打破
* 在合约展期前，美国COMEX的成交放量
路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周三跌至近四个月最低，延续前日劲挫两个百分点的跌势，因美元兑欧元走强，以及股市守在近期触及的纪录高位附近。
周三无重大美国经济数据公布，金市投资者转而关注外围市场表现，寻找交易的线索。
标普500指数 周三小涨，徘徊在周二触及的纪录高位附近。美元指数攀升，因欧元等其他主要货币走软。
分析师还表示，黄金与美国公债收益率之间通常存在的逆向联动关系看似已被打破。10年期公债收益率今日跌至11个月最低。
1840 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,258.50美元，稍早触及2月初以来最低1,255.66美元。
美国COMEX-6月期金 收跌6.20美元，报每盎司1,259.30美元。
路透数据显示，成交量接近30万口，较30日均值15万口接近翻番，部分是因在周五首个交割通知日前，6月合约被展期至8月合约。
其他贵金属方面，现货银 收盘持平在每盎司19.05美元。现货铂金 下跌0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司834美元。 ----------------------------1840 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1259.30 -6.20 -0.5 1255.80 1267.30 150,598 COMEX白银期货 19.035 -0.004 0.0 00.000 00.000 COMEX铂金期货 1462.70 0.40 0.0 1442.70 1468.80 13,982 COMEX钯金期货 839.85 9.20 1.1 830.55 844.65 10,419 现货金 1258.50 -4.89 -0.4 1256.35 1267.33 现货银 19.050 0.000 0.0 19.010 19.150 现货铂金 1450.25 -6.75 -0.5 1452.00 1464.75 现货钯金 834.00 4.00 0.5 832.90 843.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- *外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)