全球金市：金价下滑但脱离低点，因数据显示美国首季经济萎缩

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 美国上周初请失业金人数减少
* 疲弱的美国GDP数据提振金价，美股上涨
* 关注周五德国公布的零售销售数据
路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周四下滑，但在美国公布的数据显示，首季经济出现三年来首次萎缩后，金价从近四个月低点反弹。
美国商务部公布，首季经济萎缩1.0%，分析师将之归咎于严寒天气。美国股市未受该数据影响，三大股指均上涨。
美国劳工部公布的另一报告显示，上周初请失业金人数减少。
分析师表示，市况超卖，金价应找到支撑，但随着整体经济状况改善，金价可能面临更多阻力。
1842 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,255.29美元，稍早触及2月4日以来最低1,251.10美元。
美国COMEX-6月期金 收跌3美元，报每盎司1,256.30美元。
分析师指出，金价打破了同美国公债收益率走势相反的关联。美国10年期公债收益率在稍早跌至11个月最低后回稳。
其他贵金属方面，现货银 跌0.2%，报每盎司18.99美元。现货铂金 升0.4%，报每盎司1,454.13美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司833.75美元。 ----------------------------1842 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1256.30 -3.00 -0.2 1250.90 1260.60 36,990 COMEX白银期货 19.035 0.000 0.0 00.000 00.000 COMEX铂金期货 1460.10 -2.60 -0.2 1446.60 1463.70 9,331 COMEX钯金期货 833.80 -6.05 -0.7 828.00 840.15 1,788 现货金 1255.29 -2.85 -0.2 1251.10 1260.05 现货银 18.990 -0.030 -0.2 18.820 19.090 现货铂金 1454.13 5.93 0.4 1446.00 1459.50 现货钯金 833.75 3.75 0.5 829.40 838.60(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。