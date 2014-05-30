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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:17 BJT

全球金市：金价料将创下两个月内最大单周跌幅，避险魅力失色

周四出炉的数据显示，美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。

“除非乌克兰爆发可能牵涉俄罗斯的严重冲突，否则我们认为金价可能将继续下滑，因为技术面很差，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“我们预计当前下行走势结束之前，金价最终将为约1,200-1,220美元。”Meir说。

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。

当存在地缘政治风险和股价下跌时，黄金通常被视为避险投资。

虽然金价下滑，对黄金的实货需求却未能上升。

其他贵金属方面，钯金 有望连续第三周录得周线升幅，受南非罢工潮的供应忧虑提振。铂金 稍早上涨近1%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1256.5 0.9 0.07

现货银 19.02 0.06 0.32

现货铂金 1458.65 6.05 0.42

现货钯金 833.75 2.85 0.34

COMEX期金 1256.2 -0.1 -0.01

COMEX期银 19.02 0.006 0.03

汇率

欧元/美元 1.3609

美元指数 80.425

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李婷仪/杜明霞/田建华)
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